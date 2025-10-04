Введите ваш ник на сайте
«Сочи» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.90

04 октября 2025 10:34
Сочи - Пари НН
05 окт. 2025, воскресенье 14:15 | Россия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе команды забьют
Сделать ставку

5 октября на стадионе «Фишт» пройдет матч 11-го тура Российской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Сочи» и «Пари НН». Обе команды находятся внизу таблицы и остро нуждаются в очках. Для хозяев победа может стать первой в сезоне, а гости постараются прервать серию поражений и уйти от зоны вылета.

«Сочи»

Команда замыкает таблицу, набрав всего два очка за десять туров. В последних пяти встречах «Сочи» забил 4 гола, пропустив 12. Основная проблема – игра в обороне: линия защиты нестабильна, команда часто допускает позиционные ошибки и теряет концентрацию в концовках матчей.В атаке сочинцы зависят от Крамарича, на счету которого 3 гола, однако поддержка со стороны полузащиты минимальна. В Кубке России южане проявили характер, сыграв 3:3 с «Крыльями Советов», что может стать психологическим импульсом перед домашним матчем. Но для выхода из кризиса необходима победа, которой «Сочи» не добивался уже более десяти игр подряд.

«Пари НН»

Нижегородцы переживают спад после хорошего старта. Команда Миодрага Божовича проиграла четыре матча подряд, включая кубковую встречу со «Спартаком». В обороне – хронические проблемы: 10 пропущенных мячей за последние пять туров.Тем не менее в атаке выделяется Боселли, забивший 7 голов в 14 матчах. «Пари НН» пытается действовать вертикально и быстро переходить из обороны в атаку, но при потере мяча соперники легко вскрывают свободные зоны.В гостях нижегородцы действуют менее агрессивно, предпочитая контригру, что делает их опасными при стандартных положениях, но уязвимыми против прессинга.

Факты о командах

«Сочи»

  • Не выигрывает 10 матчей подряд
  • Пропускает в 24 из 26 последних игр
  • Забивает в среднем 0.8 гола за матч
  • Пропускает в среднем 2.4 гола за матч

«Пари НН»

  • Проигрывает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 8 последних встречах
  • Забивает в среднем 1.2 гола за матч
  • Пропускает в среднем 2.0 гола за матч

Личные встречи
36% (5)
29% (4)
36% (5)
20
Забитых мячей
17
1.43
В среднем за матч
1.21
6:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Сочи
2 : 1
05.10.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Пари НН
1 : 3
31.05.2025
Сочи
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Сочи
1 : 2
28.05.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Сочи
6 : 1
12.05.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Пари НН
1 : 0
29.10.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Пари НН
4 : 0
22.05.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Сочи
2 : 1
07.08.2022
Пари НН
Кубок PARI Премьер, 3 тур
Пари НН
1 : 1
01.07.2022
Сочи
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сочи
0 : 0
13.05.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Пари НН
1 : 0
26.07.2021
Сочи
Россия. ФНЛ, 25 тур
Пари НН
0 : 0
03.03.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0 : 1
18.08.2018
Пари НН
Россия. ФНЛ, 25 тур
Пари НН
2 : 2
25.11.2017
Сочи
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
3 : 1
09.08.2017
Пари НН
Показать все

Прогноз на матч «Сочи» – «Пари НН»

Обе команды уязвимы в обороне и остро нуждаются в очках. «Сочи» играет дома и будет стремиться воспользоваться преимуществом поля, но его нестабильность в защите оставляет шансы гостям. «Пари НН» атакует смело, но также допускает множество ошибок у своих ворот.Можно ожидать открытый матч с голами с обеих сторон. Хозяева, вероятно, смогут навязать борьбу, но надeжности для победы всe ещe не хватает. Рациональным выбором выглядит ставка на результативность – обе команды способны отличиться.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
  • Тотал больше (2.5) – коэффициент 2.05

1.90
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Пари НН Сочи
