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РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Сочи
Нижний Новгород - Сочи: обзор матча 29 октября 2023
Нижний Новгород
29.10.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
39'
Н. Калинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Сочи
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Трошечкин
90'
+4
90'
+3
Пенальти не реализован!
К. Нобоа
79'
Замена
А. Батырев
️️️️
М. Крамарич
79'
Замена
К. Нобоа
️️️️
К. Кравцов
Желтая карточка
М. Стаматов
70'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
Х. Боселли
69'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Н. Калинский
69'
Желтая карточка
Н. Калинский
62'
62'
Пенальти не реализован!
В. Дркушич
Желтая карточка
Н. Толстопятов
56'
55'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
И. Игнатьев
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинский
Пас отдал
Х. Боселли
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
(К)
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
(К)
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
6
Амир Батырев
АП
4-3-1-1-1
25
Нигматуллин
30
Стаматов
2
Александров
65
Толстопятов
89
Стоцкий
22
Каккоев
5
Трошечкин
8
Майга
78
Калинский
21
Боселли
11
Зе Турбо
3-3-1-2-1
50
Гойло
45
Миладинович
3
Дркушич
33
Алвес
27
Заика
5
Кравцов
17
Макарчук
4
Юсупов
18
Бурмистров
14
Крамарич
18
Игнатьев
78
Калинский
10
Жигулев
10
Жигулев
78
Калинский
5
Трошечкин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
5
Трошечкин
21
Боселли
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
21
Боселли
18
Игнатьев
34
Маргасов
34
Маргасов
18
Игнатьев
5
Кравцов
16
Нобоа
16
Нобоа
5
Кравцов
14
Крамарич
6
Батырев
6
Батырев
14
Крамарич
Остались в запасе
Нижний Новгород
Сочи
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
12
Николай Заболотный
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Антон Мухин
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Нижний Новгород - Сочи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Иванов; AVAR – Варанцо Петросян
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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