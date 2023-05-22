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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Сочи
Нижний Новгород - Сочи: обзор матча 22 мая 2023
Нижний Новгород
22.05.2023, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Сочи
51'
В. Александров
62'
Д. Рыбчинский
87'
В. Кротов
90+4'
Н. Каккоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Сочи
ГОЛ! 4:0!
Н. Каккоев
90'
+4
Замена
И. Берковский
️️️️
Н. Калинский
90'
+2
Желтая карточка
Я. Михайлов
90'
ГОЛ! 3:0!
В. Кротов
Пас отдал
В. Яковлев
87'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Т. Сулейманов
74'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Рыбчинский
74'
70'
Вторая желтая
В. Дркушич
67'
Замена
К. Заика
️️️️
Т. Маргасов
ГОЛ! 2:0!
Д. Рыбчинский
62'
60'
Желтая карточка
Т. Шипунов
Желтая карточка
Э. Севикян
59'
Замена
В. Кротов
️️️️
Э. Севикян
59'
59'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
Г. Мелкадзе
59'
Замена
А. Батырев
️️️️
К. Кравцов
54'
Замена
М. Сиссако
️️️️
С. Терехов
ГОЛ! 1:0!
В. Александров
Пас отдал
Я. Михайлов
51'
47'
Желтая карточка
В. Дркушич
46'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
Я. Михайлов
️️️️
И. Жигулев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
99
Мигел
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-2-2-2-1
25
Нигматуллин
2
Александров
24
Гоцук
89
Стоцкий
22
Каккоев
8
Майга
10
Жигулев
78
Калинский
20
Рыбчинский
19
Севикян
99
Сулейманов
3-3-2-1-1
16
Адамов
32
Терехов
45
Миладинович
3
Дркушич
34
Маргасов
5
Кравцов
17
Макарчук
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
19
Севикян
57
Кротов
57
Кротов
19
Севикян
20
Рыбчинский
6
Юлдошев
6
Юлдошев
20
Рыбчинский
10
Жигулев
5
Михайлов
5
Михайлов
10
Жигулев
78
Калинский
17
Берковский
17
Берковский
78
Калинский
99
Сулейманов
14
Яковлев
14
Яковлев
99
Сулейманов
32
Терехов
5
Сиссако
5
Сиссако
32
Терехов
34
Маргасов
27
Заика
27
Заика
34
Маргасов
77
Мелкадзе
20
Шипунов
20
Шипунов
77
Мелкадзе
5
Кравцов
6
Батырев
6
Батырев
5
Кравцов
18
Бурмистров
9
Сарвели
9
Сарвели
18
Бурмистров
Остались в запасе
Нижний Новгород
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
99
Мигел
АП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
95
Момо Янсане
ЦФ
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
99
Мигел
АП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Нижний Новгород - Сочи
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Анатолий Цветнов
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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