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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Нижний Новгород
Сочи - Нижний Новгород: обзор матча 18 августа 2018
Сочи
18.08.2018, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
34'
П. Игнатович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Нижний Новгород
86'
Замена
Л. Чирьяк
️️️️
А. Симанов
70'
Замена
А. Абрамов
️️️️
М. Палиенко
Замена
Н. Обольский
️️️️
Е. Песегов
68'
67'
Замена
А. Нежелев
️️️️
В. Федорив
62'
Желтая карточка
Ю. Морозов
Замена
И. Горбунов
️️️️
И. Соловьев
61'
59'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
П. Игнатович
Желтая карточка
И. Миладинович
51'
51'
Желтая карточка
М. Палиенко
45'
Желтая карточка
А. Скворцов
Желтая карточка
В. Почивалин
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
П. Игнатович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
74
Даниил Фомин
ОП
99
Максим Палиенко
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Сочи
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
94
Душан Лагатор
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
33
Ловре Чирьяк
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Заболотный
13
Почивалин
45
Миладинович
53
Юрганов
27
Заика
20
Померко
9
Соловьев
7
Песегов
18
Бурмистров
14
Барсов
32
Саная
3-3-2-1-1
99
Сысуев
92
Хайруллов
90
Хрипков
5
Морозов
57
Абазов
74
Фомин
24
Федорив
27
Симанов
29
Игнатович
99
Палиенко
92
Скворцов
9
Соловьев
17
Горбунов
17
Горбунов
9
Соловьев
7
Песегов
9
Обольский
9
Обольский
7
Песегов
29
Игнатович
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
29
Игнатович
99
Палиенко
4
Абрамов
4
Абрамов
99
Палиенко
27
Симанов
33
Чирьяк
33
Чирьяк
27
Симанов
24
Федорив
7
Нежелев
7
Нежелев
24
Федорив
Остались в запасе
Сочи
Нижний Новгород
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
37
Роман Косянчук
АП
44
Никита Калугин
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
28
Артем Семейкин
ЦЗ
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
37
Роман Косянчук
АП
44
Никита Калугин
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
Остались в запасе
28
Артем Семейкин
ЦЗ
31
Артур Анисимов
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Сочи - Нижний Новгород
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Фишт
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