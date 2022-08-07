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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Нижний Новгород
Сочи - Нижний Новгород: обзор матча 07 августа 2022
Сочи
07.08.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
33'
К. Нобоа (П)
38'
А. Юсупов
83'
И. Юлдошев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Нижний Новгород
Желтая карточка
А. Юсупов
85'
83'
ГОЛ! 2:1!
И. Юлдошев
Пас отдал
Д. Стоцкий
76'
Желтая карточка
Д. Кобесов
Замена
К. Кравцов
️️️️
В. Ангбан
76'
73'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Шарипов
Замена
Жоаозиньо
️️️️
В. Сарвели
72'
59'
Замена
К. Шильцов
️️️️
Милсон
46'
Замена
В. Кротов
️️️️
Т. Сулейманов
46'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
И. Берковский
ГОЛ! 2:0!
А. Юсупов
Пас отдал
С. Терехов
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нобоа
33'
32'
Желтая карточка
В. Александров
21'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Д. Корнюшин
15'
Желтая карточка
Д. Корнюшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
17
Артем Макарчук
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Илья Берковский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
6
Амир Батырев
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Даниил Мартовой
ЦФ
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Константин Шильцов
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
4-1-3-2
16
Адамов
32
Терехов
26
Мещанинов
3
Дркушич
17
Макарчук
15
Цаллагов
4
Юсупов
7
Ангбан
16
Нобоа
9
Сарвели
77
Мелкадзе
3-2-2-2-1
25
Нигматуллин
2
Александров
24
Гоцук
14
Агапов
44
Корнюшин
6
Юлдошев
78
Калинский
73
Шарипов
17
Берковский
7
Милсон
99
Сулейманов
9
Сарвели
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
9
Сарвели
7
Ангбан
5
Кравцов
5
Кравцов
7
Ангбан
99
Сулейманов
57
Кротов
57
Кротов
99
Сулейманов
44
Корнюшин
89
Стоцкий
89
Стоцкий
44
Корнюшин
73
Шарипов
10
Кобесов
10
Кобесов
73
Шарипов
7
Милсон
7
Шильцов
7
Шильцов
7
Милсон
17
Берковский
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
17
Берковский
Остались в запасе
Сочи
Нижний Новгород
12
Николай Заболотный
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
6
Амир Батырев
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Даниил Мартовой
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
6
Амир Батырев
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Даниил Мартовой
ЦФ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Сочи - Нижний Новгород
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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