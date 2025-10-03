Введите ваш ник на сайте
«Брест» – «Нант»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.80

03 октября 2025 9:59
Брест - Нант
04 окт. 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Бреста»
Сделать ставку

4 октября на «Стад Франсис Ле Бле» пройдет встреча 7-го тура Лиги 1, где «Брест» примет «Нант». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся закрепить позиции. Хозяева выглядят стабильнее и демонстрируют результативную игру, тогда как гости ищут пути выхода из кризиса.

«Брест»

Команда набрала 7 очков и идет на 9-м месте. В прошлом туре «Брест» уверенно обыграл «Анже» 2:0, что стало важным восстановлением после двух поражений. Сильной стороной хозяев является атака: в последних пяти матчах они забили 8 голов. Однако оборона остается уязвимой – 8 пропущенных за тот же отрезок. Лучшим бомбардиром остается Ромен Дель Кастийо с тремя мячами. При этом «Брест» стабильно забивает в четырех матчах подряд, а дома команда не проигрывает в 6 из 8 последних встреч.

«Нант»

«Канарейки» стартовали слабо: всего 5 очков после шести туров и 16-е место. Команда сыграла вничью дважды подряд («Ренн» – 2:2 и «Тулуза» – 2:2), но победа ускользает уже три тура. В атаке выделяется Мостафа Мохамед, забивший дважды, но реализация моментов оставляет вопросы. Оборона также нестабильна: 6 пропущенных в пяти встречах. Более того, «Нант» не выигрывает в шести последних гостевых матчах Лиги 1, что ставит под сомнение их перспективы на выезде против уверенного соперника.

Факты о командах

«Брест»

  • Победы в 2 последних матчах подряд.
  • Средние показатели: 1.60 забитых, 1.60 пропущенных (5 игр).
  • Забивает в 4 матчах кряду.
  • Не проигрывает дома в 6 из 8 игр.

«Нант»

  • Не выигрывает в 3 матчах подряд.
  • Средние показатели: 1.00 забитых, 1.20 пропущенных (5 игр).
  • Пропускает в 3 последних турах.
  • Без побед на выезде 6 матчей подряд.

Личные встречи
36% (5)
29% (4)
36% (5)
18
Забитых мячей
20
1.29
В среднем за матч
1.43
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 7 тур
Брест
0 : 0
04.10.2025
Нант
Франция. Лига 1, 21 тур
Нант
0 : 2
07.02.2025
Брест
Франция. Кубок, 1/16 финала
Брест
2 : 1
15.01.2025
Нант
Франция. Лига 1, 15 тур
Брест
4 : 1
15.12.2024
Нант
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
0 : 0
04.05.2024
Нант
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
0 : 2
17.12.2023
Брест
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
2 : 0
03.05.2023
Нант
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
4 : 1
16.10.2022
Брест
Франция. Лига 1, 31 тур
Брест
1 : 1
10.04.2022
Нант
Франция. Кубок, 1/8 финала
Нант
2 : 0
28.01.2022
Брест
Франция. Лига 1, 7 тур
Нант
3 : 1
22.09.2021
Брест
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1 : 4
02.05.2021
Нант
Франция. Лига 1, 7 тур
Нант
3 : 1
18.10.2020
Брест
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
1 : 1
23.11.2019
Нант
Показать все

Прогноз на матч «Брест» – «Нант»

«Брест» выглядит более организованным и результативным, особенно на своем поле. «Нант» часто допускает ошибки в обороне, и их форма в гостях остается слабой. Вероятнее всего, хозяева будут контролировать игру и создадут больше моментов. Оптимальной стратегией станет ставка на успех «Бреста», при этом матч может быть результативным с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бреста» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.80
Победа «Бреста»
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Нант Брест
Рекомендуем
