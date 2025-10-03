4 октября на «Стад Франсис Ле Бле» пройдет встреча 7-го тура Лиги 1, где «Брест» примет «Нант». Обе команды находятся в середине таблицы и стремятся закрепить позиции. Хозяева выглядят стабильнее и демонстрируют результативную игру, тогда как гости ищут пути выхода из кризиса.

«Брест»

Команда набрала 7 очков и идет на 9-м месте. В прошлом туре «Брест» уверенно обыграл «Анже» 2:0, что стало важным восстановлением после двух поражений. Сильной стороной хозяев является атака: в последних пяти матчах они забили 8 голов. Однако оборона остается уязвимой – 8 пропущенных за тот же отрезок. Лучшим бомбардиром остается Ромен Дель Кастийо с тремя мячами. При этом «Брест» стабильно забивает в четырех матчах подряд, а дома команда не проигрывает в 6 из 8 последних встреч.

«Нант»

«Канарейки» стартовали слабо: всего 5 очков после шести туров и 16-е место. Команда сыграла вничью дважды подряд («Ренн» – 2:2 и «Тулуза» – 2:2), но победа ускользает уже три тура. В атаке выделяется Мостафа Мохамед, забивший дважды, но реализация моментов оставляет вопросы. Оборона также нестабильна: 6 пропущенных в пяти встречах. Более того, «Нант» не выигрывает в шести последних гостевых матчах Лиги 1, что ставит под сомнение их перспективы на выезде против уверенного соперника.

Факты о командах

«Брест»

Победы в 2 последних матчах подряд.

Средние показатели: 1.60 забитых, 1.60 пропущенных (5 игр).

Забивает в 4 матчах кряду.

Не проигрывает дома в 6 из 8 игр.

«Нант»

Не выигрывает в 3 матчах подряд.

Средние показатели: 1.00 забитых, 1.20 пропущенных (5 игр).

Пропускает в 3 последних турах.

Без побед на выезде 6 матчей подряд.

Прогноз на матч «Брест» – «Нант»

«Брест» выглядит более организованным и результативным, особенно на своем поле. «Нант» часто допускает ошибки в обороне, и их форма в гостях остается слабой. Вероятнее всего, хозяева будут контролировать игру и создадут больше моментов. Оптимальной стратегией станет ставка на успех «Бреста», при этом матч может быть результативным с обеих сторон.

