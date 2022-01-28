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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нант - Брест
Нант - Брест: обзор матча 28 января 2022
Нант
28.01.2022, пятница, 23:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Брест
25'
Л. Бляс
53'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нант - Брест
Замена
Фабио
️️️️
Р. Коло Муани
88'
84'
Замена
Р. Саид
️️️️
Ж. ле Дуарон
Замена
В. Сиприен
️️️️
П. Чиривелья
83'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Л. Бляс
75'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Р. Перейра де Са
74'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
М. Коко
74'
72'
Желтая карточка
Б. Шардонне
61'
Замена
Я. Мбок
️️️️
Л. Агум
60'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
И. Кардона
ГОЛ! 2:0!
Л. Бляс
Пас отдал
Р. Коло Муани
53'
51'
Желтая карточка
К. Эрейе
33'
Желтая карточка
Л. Брассье
ГОЛ! 1:0!
Л. Бляс
Пас отдал
Н. Паллуа
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
44
Лоан Дусе
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Брест
40
Марко Бизот
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
3-3-3-1
40
Дескамп
14
Корчиа
5
Жиротто
5
Паллуа
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Аппиа
10
Бляс
10
Перейра де Са
97
Коко
9
Муани
4-1-1-1-3
30
Ларсоннер
5
Шардонне
29
Эрейе
93
Дюверн
3
Брассье
6
Агум
93
Белькебла
9
Онора
9
ле Дуарон
7
Кардона
10
Сатриано
9
Муани
2
Фабио
2
Фабио
9
Муани
97
Коко
8
Мутуссами
8
Мутуссами
97
Коко
4
Чиривелья
25
Сиприен
25
Сиприен
4
Чиривелья
10
Бляс
69
Геббельс
69
Геббельс
10
Бляс
10
Перейра де Са
97
Огустен
97
Огустен
10
Перейра де Са
7
Кардона
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
7
Кардона
6
Агум
80
Мбок
80
Мбок
6
Агум
9
ле Дуарон
19
Саид
19
Саид
9
ле Дуарон
Остались в запасе
Нант
Брест
14
Осман Букари
ПВ
40
Альбан Лафон
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
40
Марко Бизот
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
14
Осман Букари
ПВ
40
Альбан Лафон
ВР
15
Яннис М'Бемба
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ЦП
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Нант - Брест
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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