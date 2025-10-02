Введите ваш ник на сайте
«Минск» – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 3 октября 2025 с коэффициентом 2.15

02 октября 2025 9:54
Минск - Динамо-Брест
03 окт. 2025, пятница 18:30 | Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Динамо-Брест»
Сделать ставку

3 октября на стадионе «Трактор» состоится матч 24 тура Высшей лиги Беларуси, где сойдутся «Минск» и «Динамо-Брест». Это противостояние соседей по верхней части таблицы может серьезно повлиять на расстановку сил в борьбе за еврокубковые места.

«Минск»

Столичный клуб демонстрирует хорошую серию: после 23 туров у команды 38 очков и 7-я позиция. В прошлом туре «Минск» сыграл вничью с «Арсеналом» Дзержинск (1:1). Подопечные стабильно набирают очки, не проигрывая уже 5 матчей подряд. Важный фактор – атакующая стабильность: в каждой из последних 5 игр команда забивала минимум один гол. Александр Макась остается главным оружием атаки с 7 голами в сезоне. При этом оборона выглядит организованной: всего 3 пропущенных в 5 встречах.

«Динамо-Брест»

Гости находятся на 4-й строчке с 41 очком. Серия из трех побед подряд, включая уверенный успех над БАТЭ (3:0), показывает, что команда в отличной форме. Ярко выделяется Егор Корцов с 11 голами. «Динамо-Брест» не только регулярно забивает, но и впервые за долгое время показывает надежность в обороне: 3 сухих матча подряд и всего 3 пропущенных за пять встреч. Это позволяет брестчанам бороться за медали и усиливает их статус фаворита в грядущей игре.

Факты о командах

«Минск»

  • 38 очков после 23 туров
  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает 5 матчей подряд
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей

«Динамо-Брест»

  • 41 очко после 23 туров
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 3 последних матчах
  • Не пропускает в 3 играх подряд

Личные встречи
37% (15)
24% (10)
39% (16)
58
Забитых мячей
64
1.41
В среднем за матч
1.56
5:2
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Минск
2 : 3
26.07.2025
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо-Брест
5 : 0
17.05.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
3 : 2
24.08.2024
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
1 : 0
14.04.2024
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Минск
0 : 1
29.10.2023
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
1 : 0
02.06.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
3 : 1
02.09.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
2 : 0
23.04.2022
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
02.10.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 0
22.05.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Минск
1 : 2
26.10.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
6 : 1
06.06.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
3 : 0
14.09.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Минск
1 : 2
05.05.2019
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
2 : 1
01.09.2018
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
3 : 3
27.04.2018
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо-Брест
4 : 0
30.07.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
2 : 2
01.04.2017
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Минск
0 : 1
07.08.2016
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
0 : 3
10.04.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Минск
2 : 1
09.08.2015
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Динамо-Брест
1 : 0
20.04.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Минск
5 : 2
29.11.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
1 : 2
18.10.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо-Брест
2 : 3
12.06.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
2 : 0
29.03.2014
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо-Брест
1 : 0
23.11.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
3 : 1
06.10.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 1
21.07.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Минск
2 : 0
04.05.2013
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Минск
0 : 0
17.11.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Минск
2 : 1
26.08.2012
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
0 : 1
16.05.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Минск
1 : 1
19.11.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Минск
1 : 1
19.06.2011
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо-Брест
2 : 2
10.04.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Минск
2 : 2
02.10.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Минск
1 : 1
19.06.2010
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
2 : 1
18.04.2010
Минск
Чемпионат Белоруссии, 25 тур
Минск
2 : 0
01.11.2009
Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии, 12 тур
Динамо-Брест
1 : 2
04.07.2009
Минск
Показать все

Прогноз на матч «Минск» – «Динамо-Брест»

И «Минск», и «Динамо-Брест» сейчас в хорошей форме, но гости выглядят более сбалансированными и уверенными. Их атака во главе с Корцовым способна взламывать даже крепкую оборону соперников, а надежная защита позволяет рассчитывать на положительный результат. «Минск» имеет преимущество в домашнем факторе, но встречается с командой, которая заметно прибавила в последних турах. Ожидается плотная игра с минимумом ошибок, однако преимущество должно остаться на стороне гостей.

Рекомендации для прогноза

  • Победа «Динамо-Брест» – коэффициент 2.15
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.15
Победа «Динамо-Брест»
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Минск
