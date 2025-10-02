3 октября на стадионе «Трактор» состоится матч 24 тура Высшей лиги Беларуси, где сойдутся «Минск» и «Динамо-Брест». Это противостояние соседей по верхней части таблицы может серьезно повлиять на расстановку сил в борьбе за еврокубковые места.

«Минск»

Столичный клуб демонстрирует хорошую серию: после 23 туров у команды 38 очков и 7-я позиция. В прошлом туре «Минск» сыграл вничью с «Арсеналом» Дзержинск (1:1). Подопечные стабильно набирают очки, не проигрывая уже 5 матчей подряд. Важный фактор – атакующая стабильность: в каждой из последних 5 игр команда забивала минимум один гол. Александр Макась остается главным оружием атаки с 7 голами в сезоне. При этом оборона выглядит организованной: всего 3 пропущенных в 5 встречах.

«Динамо-Брест»

Гости находятся на 4-й строчке с 41 очком. Серия из трех побед подряд, включая уверенный успех над БАТЭ (3:0), показывает, что команда в отличной форме. Ярко выделяется Егор Корцов с 11 голами. «Динамо-Брест» не только регулярно забивает, но и впервые за долгое время показывает надежность в обороне: 3 сухих матча подряд и всего 3 пропущенных за пять встреч. Это позволяет брестчанам бороться за медали и усиливает их статус фаворита в грядущей игре.

Факты о командах

«Минск»

38 очков после 23 туров

В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает 5 матчей подряд

Забивает в каждом из последних 5 матчей

«Динамо-Брест»

41 очко после 23 туров

В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 3 последних матчах

Не пропускает в 3 играх подряд

Прогноз на матч «Минск» – «Динамо-Брест»

И «Минск», и «Динамо-Брест» сейчас в хорошей форме, но гости выглядят более сбалансированными и уверенными. Их атака во главе с Корцовым способна взламывать даже крепкую оборону соперников, а надежная защита позволяет рассчитывать на положительный результат. «Минск» имеет преимущество в домашнем факторе, но встречается с командой, которая заметно прибавила в последних турах. Ожидается плотная игра с минимумом ошибок, однако преимущество должно остаться на стороне гостей.

Рекомендации для прогноза