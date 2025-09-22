Введите ваш ник на сайте
«Волгарь» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

22 сентября 2025 9:32
Волгарь - Нефтехимик
24 сент. 2025, среда 17:00 | Россия. Кубок, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.00
Обе команды забьют


24 сентября в рамках 4-го раунда пути регионов Кубка России «Волгарь» примет «Нефтехимик». Обе команды подходят к встрече в неплохой форме, но делают акцент на разных аспектах игры: хозяева на надежности обороны, гости на сбалансированности атаки и контратак.

«Волгарь»

Клуб из Астрахани демонстрирует стабильность, не проигрывая на протяжении пяти матчей. Команда уверенно обыграла «Аланию» и ранее выбила «Зенит Пенза» из Кубка. «Волгарь» делает ставку на надежную оборону: за пять последних матчей в их ворота влетело всего два мяча. В то же время атакующий потенциал достаточно умеренный – семь голов за этот период, что в среднем 1.4 за игру. Такая тактика позволяет брать очки даже в равных встречах, но редко приводит к крупным победам.

«Нефтехимик»

Гости на ходу: в последних турах команда одержала победы над «Енисеем» и «Волгой Ульяновск», суммарно забив пять голов. При этом нельзя сказать, что оборона работает безупречно – восемь пропущенных мячей за пять матчей подтверждают определенные проблемы. В среднем «Нефтехимик» забивает 1.6 и пропускает 1.6 гола за игру, что делает их стиль более открытым и рискованным по сравнению с соперником. Несмотря на нестабильность, команда регулярно находит пути к воротам соперников.

Факты о командах

«Волгарь»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей
  • В среднем за игру: 1.4 забитого и 0.4 пропущенного гола
  • Отличается надежной обороной и низкой результативностью соперников

«Нефтехимик»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем за игру: 1.6 забитого и 1.6 пропущенного гола
  • Хорошо атакует, но часто ошибается в защите

Личные встречи
42% (5)
25% (3)
33% (4)
14
Забитых мячей
12
1.17
В среднем за матч
1
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 24 тур
Волгарь
1 : 0
16.05.2024
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
2 : 1
16.07.2023
Волгарь
Россия. Первая лига, 23 тур
Нефтехимик
1 : 1
19.03.2023
Волгарь
Россия. Первая лига, 7 тур
Волгарь
0 : 1
27.08.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
0 : 1
06.11.2021
Волгарь
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 0
24.07.2021
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1 : 1
28.03.2021
Волгарь
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3 : 1
04.10.2020
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
2 : 0
19.03.2017
Волгарь
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
3 : 0
21.08.2016
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нефтехимик
3 : 1
12.11.2012
Волгарь
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
1 : 1
07.08.2012
Нефтехимик


Прогноз на матч «Волгарь» – «Нефтехимик»

Противостояние обещает быть равным: «Волгарь» силен в обороне и будет играть первым номером дома, тогда как «Нефтехимик» опирается на более агрессивный стиль и рискованно действует впереди. Учитывая текущую форму, вполне вероятно, что матч окажется результативным: обе команды забивают регулярно, а оборонительные линии гостей часто дают сбои.

Основные сценарии: хозяева способны использовать свой баланс и минимизировать риски, однако открытая игра «Нефтехимика» предполагает обмен голами. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на «обе забьют», а также вариант с тоталом больше 2.5.

Рекомендации

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.25

2.00
Обе команды забьют

Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Кубок Нефтехимик Волгарь
