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Волгарь - Нефтехимик: обзор матча 24 сентября 2025

Волгарь
24.09.2025, среда, 17:00
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Нефтехимик
33' Д. Лесников
37' Д. Кокоев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Волгарь - Нефтехимик
Завершен
ГОЛ! Данила Сухомлинов
1:4
ГОЛ! Иван Бобер
1:3
Пенальти не реализован Владислав Адаев
ГОЛ! Дмитрий Шадринцев
1:2
ГОЛ! Алексей Павлишин
1:1
Пенальти не реализован Константин Шильцов
ГОЛ! Ислам Машуков
0:1
75'
Замена
Даниил Родин ️️️️➡️️ Давид Кокоев
Замена
Yuriy Petrovskiy ️️️️➡️️ Данил Полубояринов
70'
Замена
Алексей Павлишин ️️️️➡️️ Кирилл Колесниченко
58'
Замена
Владислав Адаев ️️️️➡️️ Даниил Павлов
58'
37'
ГОЛ! 1:1! Давид Кокоев
ГОЛ! 1:0! Дмитрий Лесников
33'
Пенальти не реализован Олег Дмитриев
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
28
Егор Прошкин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
26
Данил Пелих
ПЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
88
Иван Галанин
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
45
Vsevolod Ermakov
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
90
Даниил Павлов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
75
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
21
Денис Михайлов
ЦП
25
Давид Кокоев
ЦП
11
Данила Сухомлинов
АП
15
Андрей Никитин
ЛВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
23
Yuriy Petrovskiy
ЦЗ
3
Алы Тагиев
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Нефтехимик
51
Тимофей Кашинцев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
70
Иван Бобер
ЛП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
3-1-2-2-3
28
Прошкин
58
Зуев
26
Пелих
5
Стрельник
20
Полубояринов
88
Галанин
9
Колесниченко
34
Дмитриев
90
Павлов
17
Лесников
45
4-2-2-2
43
Присяжненко
65
Толстопятов
75
Шадринцев
12
Ширяев
5
Мусалов
21
Михайлов
25
Кокоев
11
Сухомлинов
15
Никитин
53
Моисеев
14
Машуков
20
Полубояринов
23
23
20
Полубояринов
9
Колесниченко
7
Павлишин
7
Павлишин
9
Колесниченко
90
Павлов
9
Адаев
9
Адаев
90
Павлов
25
Кокоев
6
Родин
6
Родин
25
Кокоев
Остались в запасе
Волгарь
Нефтехимик
1
Владислав Ямпольский
ВР
3
Алы Тагиев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
51
Тимофей Кашинцев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
70
Иван Бобер
ЛП
27
Арсений Будылин
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
1
Владислав Ямпольский
ВР
3
Алы Тагиев
ЦЗ
Остались в запасе
51
Тимофей Кашинцев
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
70
Иван Бобер
ЛП
27
Арсений Будылин
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Волгарь - Нефтехимик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
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