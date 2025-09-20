Введите ваш ник на сайте
«Истанбул» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

20 сентября 2025 10:36
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
21 сент. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Аланьяспора» с форой (0)
Сделать ставку

21 сентября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле состоится матч шестого тура чемпионата Турции, где «Истанбул» примет «Аланьяспор». Команды подходят к игре в разной форме: хозяева стартовали не слишком убедительно, а гости показывают стабильные результаты и уверенно держатся в верхней части таблицы.

«Истанбул»

Стамбульский клуб после четырeх туров занимает 11-е место с пятью очками. Последняя победа над «Фатих Карагюмрюком» (2:0) стала важным шагом для команды, которая ранее дважды уступила в Лиге конференций «Университатя Крайове». В последних пяти матчах «Истанбул» забил 5 мячей и пропустил 7, в среднем – 1.00 гола забито и 1.40 пропущено за игру. Лидером в атаке является Иван Брнич, оформивший 3 мяча. Хозяева неплохо действуют дома и в 6 из 8 последних игр на своeм поле не проигрывали, однако нестабильность в обороне остаeтся главной проблемой.

«Аланьяспор»

Команда удачно стартовала в чемпионате и после пяти туров занимает седьмое место с восемью очками. В последнем туре «Аланьяспор» сыграл вничью с «Фенербахче» (2:2), подтвердив конкурентоспособность против топ-клуба. В пяти последних матчах команда забила 7 мячей (1.40 в среднем) и пропустила 5 (1.00 в среднем). Главным бомбардиром стал Гювен Ялчин, забивший 5 голов в пяти играх. Сильная сторона гостей – атакующая стабильность: серия из четырeх матчей с забитыми мячами. Кроме того, «Аланьяспор» не проигрывает в трeх последних турах, что придаeт уверенности перед поездкой в Стамбул.

Факты о командах

«Истанбул»

  • 5 очков после 4 туров, 11-е место
  • В среднем: 1.00 забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5)
  • Победа над «Фатих Карагюмрюком» 2:0 в последнем туре
  • Иван Брнич – лучший бомбардир (3 гола)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

«Аланьяспор»

  • 8 очков после 5 туров, 7-е место
  • В среднем: 1.40 забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5)
  • Серия из 3 матчей без поражений
  • Гювен Ялчин – 5 голов в 5 играх
  • Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи
39% (7)
28% (5)
33% (6)
28
Забитых мячей
25
1.56
В среднем за матч
1.39
5:0
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 21 тур
Аланьяспор
5 : 4
25.01.2025
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
18.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 2
13.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 1 тур
Аланьяспор
2 : 0
14.08.2023
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 24 тур
Аланьяспор
1 : 0
03.03.2023
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
03.09.2022
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
1 : 1
08.01.2022
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 1
15.08.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
25.04.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
3 : 0
02.01.2021
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
13.06.2020
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
0 : 0
02.11.2019
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
24.05.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Аланьяспор
1 : 1
22.12.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 25 тур
Аланьяспор
4 : 1
09.03.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
14.10.2017
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
05.03.2017
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Аланьяспор
0 : 5
02.10.2016
Истанбул Башакшехир
Показать все

Прогноз на матч «Истанбул» – «Аланьяспор»

Обе команды подходят к матчу с разными приоритетами: «Истанбул» стремится укрепиться в середине таблицы и наладить игру в обороне, а «Аланьяспор» рассчитывает продолжить серию без поражений. Хозяева будут пытаться использовать преимущество своего поля, но их нестабильность в защите играет против них. Гости выглядят более целостно и результативно, имеют лидера в атаке и способны забить снова. Вероятен сценарий с обменом голами, где «Аланьяспор» выглядит предпочтительнее.

Рекомендации

  • Победа «Аланьяспора» с форой (0) – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – коэффициент 1.80

1.95
Победа «Аланьяспора» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Аланьяспор Истанбул Башакшехир
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
