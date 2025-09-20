21 сентября на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле состоится матч шестого тура чемпионата Турции, где «Истанбул» примет «Аланьяспор». Команды подходят к игре в разной форме: хозяева стартовали не слишком убедительно, а гости показывают стабильные результаты и уверенно держатся в верхней части таблицы.

«Истанбул»

Стамбульский клуб после четырeх туров занимает 11-е место с пятью очками. Последняя победа над «Фатих Карагюмрюком» (2:0) стала важным шагом для команды, которая ранее дважды уступила в Лиге конференций «Университатя Крайове». В последних пяти матчах «Истанбул» забил 5 мячей и пропустил 7, в среднем – 1.00 гола забито и 1.40 пропущено за игру. Лидером в атаке является Иван Брнич, оформивший 3 мяча. Хозяева неплохо действуют дома и в 6 из 8 последних игр на своeм поле не проигрывали, однако нестабильность в обороне остаeтся главной проблемой.

«Аланьяспор»

Команда удачно стартовала в чемпионате и после пяти туров занимает седьмое место с восемью очками. В последнем туре «Аланьяспор» сыграл вничью с «Фенербахче» (2:2), подтвердив конкурентоспособность против топ-клуба. В пяти последних матчах команда забила 7 мячей (1.40 в среднем) и пропустила 5 (1.00 в среднем). Главным бомбардиром стал Гювен Ялчин, забивший 5 голов в пяти играх. Сильная сторона гостей – атакующая стабильность: серия из четырeх матчей с забитыми мячами. Кроме того, «Аланьяспор» не проигрывает в трeх последних турах, что придаeт уверенности перед поездкой в Стамбул.

Факты о командах

«Истанбул»

5 очков после 4 туров, 11-е место

В среднем: 1.00 забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5)

Победа над «Фатих Карагюмрюком» 2:0 в последнем туре

Иван Брнич – лучший бомбардир (3 гола)

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

«Аланьяспор»

8 очков после 5 туров, 7-е место

В среднем: 1.40 забито и 1.00 пропущено за игру (последние 5)

Серия из 3 матчей без поражений

Гювен Ялчин – 5 голов в 5 играх

Забивает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч «Истанбул» – «Аланьяспор»

Обе команды подходят к матчу с разными приоритетами: «Истанбул» стремится укрепиться в середине таблицы и наладить игру в обороне, а «Аланьяспор» рассчитывает продолжить серию без поражений. Хозяева будут пытаться использовать преимущество своего поля, но их нестабильность в защите играет против них. Гости выглядят более целостно и результативно, имеют лидера в атаке и способны забить снова. Вероятен сценарий с обменом голами, где «Аланьяспор» выглядит предпочтительнее.

Рекомендации