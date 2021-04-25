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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор: обзор матча 25 апреля 2021
Истанбул Башакшехир
25.04.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Аланьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
90'
+2
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
С. Учан
90'
+2
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Э. Бекироглу
Замена
Б. Озкан
️️️️
Жулиано
87'
86'
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Пектемек
86'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
Э. Караджа
76'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Давидсон
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ф. Гульбрандсен
76'
Замена
Б. Болинголи
️️️️
У. Учар
76'
Желтая карточка
Э. Вишча
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
20
Жулиано
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
74
Kivanc Koral
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
3-3-2-2
1
Бабакан
21
Текдемир
33
Учар
3
Дуарте
9
Алексич
38
Чигерчи
24
Епуряну
20
Жулиано
10
Вишча
8
Гульбрандсен
42
Саинер
3-5-2
28
Марафона
29
Мубандже
33
Цавеллас
75
Бингель
10
Кутлу
20
Аксой
48
Учан
11
Давидсон
10
Бекироглу
7
Караджа
9
Пектемек
33
Учар
5
Болинголи
5
Болинголи
33
Учар
20
Жулиано
19
Озкан
19
Озкан
20
Жулиано
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
9
Пектемек
28
Барейро
28
Барейро
9
Пектемек
11
Давидсон
6
Сиопис
6
Сиопис
11
Давидсон
48
Учан
6
6
48
Учан
10
Бекироглу
20
Гюнеш
20
Гюнеш
10
Бекироглу
7
Караджа
92
Кадзиор
92
Кадзиор
7
Караджа
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
74
Kivanc Koral
ЦФ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
74
Kivanc Koral
ЦФ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
Остались в запасе
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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