Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор: обзор матча 13 июня 2020
Истанбул Башакшехир
13.06.2020, суббота, 18:30
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Аланьяспор
64'
М. Текдемир
79'
Э. Вишча (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
Замена
Робиньо
️️️️
Э. Вишча
90'
+2
Замена
Б. Озкан
️️️️
Д. Ба
88'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
М. Текдемир
87'
86'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Э. Караджа
Замена
А. Окечукву
️️️️
И. Кахведжи
82'
Замена
М. Топал
️️️️
Д. Алексич
82'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Вишча
79'
73'
Замена
О. Булут
️️️️
С. Учан
72'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
ГОЛ! 1:0!
М. Текдемир
Пас отдал
И. Кахведжи
64'
Желтая карточка
Э. Кривелли
54'
41'
Желтая карточка
J. Fernandes
38'
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Даниэль Алексич
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Аланьяспор
34
Eray Birnican
ВР
14
Baiano
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
0
E. Altintas
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
29
Эрдинч Мержен
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-4-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
37
Шкртел
24
Епуряну
3
Клиши
21
Текдемир
9
Алексич
27
Кривелли
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Ба
4-4-1-1
28
Марафона
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
24
29
Колкер
48
Учан
7
Караджа
10
6
9
Бакасетас
9
9
Алексич
5
Топал
5
Топал
9
Алексич
19
Ба
19
Озкан
19
Озкан
19
Ба
17
Кахведжи
14
Окечукву
14
Окечукву
17
Кахведжи
10
Вишча
70
Робиньо
70
Робиньо
10
Вишча
21
Текдемир
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
21
Текдемир
48
Учан
6
Булут
6
Булут
48
Учан
7
Караджа
20
Гюнеш
20
Гюнеш
7
Караджа
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
34
Eray Birnican
ВР
14
Baiano
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
0
E. Altintas
ЦП
29
Эрдинч Мержен
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
14
Baiano
ЦЗ
53
Lokman Gör
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
0
E. Altintas
ЦП
29
Эрдинч Мержен
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Аланьяспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:39
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+