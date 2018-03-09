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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 09 марта 2018
Аланьяспор
09.03.2018, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
4 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
32'
Ж. Фернандес
88'
Ж. Фернандес
84'
Р. Байич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 2:1!
Ж. Фернандес
88'
84'
ГОЛ! 1:1!
Р. Байич
Пас отдал
Э. Элиа
71'
Вторая желтая
А. Епуряну
65'
Желтая карточка
М. Текдемир
64'
Желтая карточка
А. Епуряну
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фернандес
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
99
Мбилла Этам
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
3-1-2
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
89
Гассама
5
Сакей
10
Фернандес
99
Этам
4-3-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
3
Клиши
21
Текдемир
80
Кайсара
11
Фрей
8
Моссоро
25
Белезоглу
10
Вишча
9
Эрдинг
Остались в запасе
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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