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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 02 января 2021
Аланьяспор
02.01.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
19'
А. Барейро
27'
Ф. Мубандже
83'
Т. Бингель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Давидсон
87'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Сиопис
87'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
85'
Желтая карточка
Марафона
85'
ГОЛ! 3:0!
Т. Бингель
Пас отдал
Ф. Аксой
83'
Замена
Ф. Аксой
️️️️
J.
81'
75'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Э. Кривелли
75'
Замена
Б. Озкан
️️️️
К. Понк
Замена
Т. Бингель
️️️️
Э. Караджа
71'
Замена
С. Учан
️️️️
А. Барейро
70'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
67'
Желтая карточка
М. Сиопис
55'
46'
Замена
Н. Шадли
️️️️
К. Сертел
29'
Желтая карточка
Рафаэл
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мубандже
Пас отдал
J.
27'
20'
Желтая карточка
Э. Вишча
ГОЛ! 1:0!
А. Барейро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
29
Мубандже
29
Колкер
33
Цавеллас
24
6
Сиопис
10
Кутлу
11
Давидсон
9
Бакасетас
7
Караджа
28
Барейро
3-2-3-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
26
Понк
21
Текдемир
2
Рафаэл
88
Сертел
9
Тюрук
14
Окечукву
17
Кахведжи
10
Вишча
27
Кривелли
7
Караджа
75
Бингель
75
Бингель
7
Караджа
24
20
Аксой
20
Аксой
24
11
Давидсон
20
Гюнеш
20
Гюнеш
11
Давидсон
28
Барейро
48
Учан
48
Учан
28
Барейро
6
Сиопис
9
Пектемек
9
Пектемек
6
Сиопис
27
Кривелли
9
Алексич
9
Алексич
27
Кривелли
88
Сертел
89
Шадли
89
Шадли
88
Сертел
26
Понк
19
Озкан
19
Озкан
26
Понк
Остались в запасе
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
13
Кагри Гюней
ВР
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
1
Ахмет Киванч
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
13
Кагри Гюней
ВР
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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