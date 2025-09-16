Введите ваш ник на сайте
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 17 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

16 сентября 2025 8:30
Фенербахче - Аланьяспор
17 сент. 2025, среда 20:00 | Турция. Суперлига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку

17 сентября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле состоится матч 5 тура Суперлиги Турции, где «Фенербахче» примет «Аланьяспор». Хозяева уверенно начали сезон и идут в числе лидеров, а гости также демонстрируют боеспособность, сохраняя место в верхней части таблицы.

«Фенербахче»

Стамбульский клуб набрал 10 очков за первые четыре тура и уже показывает стабильность. В последних трех матчах Суперлиги команда одержала победы над «Коджаелиспором» (3:1), «Генчлербирлиги» (3:1) и «Трабзонспором» (1:0). В обороне «Фенербахче» действует надeжно, пропустив всего трижды за пять игр. В атаке команда использует комбинационный футбол и старается максимально эффективно реализовывать моменты. Важным фактором является и домашний стадион: здесь команда традиционно играет с особой мотивацией.

«Аланьяспор»

Коллектив набрал 7 очков в четырех турах и показывает сбалансированную игру. «Аланьяспор» выиграл два последних матча подряд – 2:0 против «Бешикташа» и 2:1 в гостях у «Коньяспора». Команда демонстрирует дисциплинированный футбол, при этом создавая достаточно моментов впереди. В обороне также прослеживается стабильность – всего три пропущенных мяча за пять встреч. Однако стоит отметить, что на выезде «Аланьяспор» играет менее уверенно и допускает больше ошибок в позиционной защите.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • Победа в 3 последних матчах Суперлиги
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних играх чемпионата
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Аланьяспор»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 2 последних матчах Суперлиги
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
61% (11)
22% (4)
17% (3)
39
Забитых мячей
17
2.17
В среднем за матч
0.94
5:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
0 : 2
09.02.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Фенербахче
2 : 2
11.02.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Аланьяспор
0 : 1
24.09.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 26 тур
Аланьяспор
1 : 3
19.03.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Фенербахче
5 : 0
18.09.2022
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Аланьяспор
2 : 5
13.03.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
24.10.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
0 : 0
29.04.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 17 тур
Фенербахче
2 : 1
07.01.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Фенербахче
1 : 1
08.02.2020
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Аланьяспор
3 : 1
16.09.2019
Фенербахче
Турция. Суперлига, 29 тур
Аланьяспор
1 : 0
21.04.2019
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Фенербахче
2 : 0
11.11.2018
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Фенербахче
3 : 0
17.02.2018
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
1 : 4
17.09.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 24 тур
Аланьяспор
2 : 3
10.03.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Фенербахче
1 : 1
16.10.2016
Аланьяспор
Показать все

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Аланьяспор»

Встреча обещает быть плотной и тактически насыщенной. Обе команды находятся в хорошей форме и редко допускают ошибки в обороне. «Фенербахче» имеет преимущество за счeт домашнего поля и более высокого класса исполнителей, но «Аланьяспор» способен дать бой, особенно учитывая их текущую серию без поражений. Вероятно, хозяева смогут добиться победы, но матч не станет результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.65
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Аланьяспор Фенербахче
