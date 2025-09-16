17 сентября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле состоится матч 5 тура Суперлиги Турции, где «Фенербахче» примет «Аланьяспор». Хозяева уверенно начали сезон и идут в числе лидеров, а гости также демонстрируют боеспособность, сохраняя место в верхней части таблицы.

«Фенербахче»

Стамбульский клуб набрал 10 очков за первые четыре тура и уже показывает стабильность. В последних трех матчах Суперлиги команда одержала победы над «Коджаелиспором» (3:1), «Генчлербирлиги» (3:1) и «Трабзонспором» (1:0). В обороне «Фенербахче» действует надeжно, пропустив всего трижды за пять игр. В атаке команда использует комбинационный футбол и старается максимально эффективно реализовывать моменты. Важным фактором является и домашний стадион: здесь команда традиционно играет с особой мотивацией.

«Аланьяспор»

Коллектив набрал 7 очков в четырех турах и показывает сбалансированную игру. «Аланьяспор» выиграл два последних матча подряд – 2:0 против «Бешикташа» и 2:1 в гостях у «Коньяспора». Команда демонстрирует дисциплинированный футбол, при этом создавая достаточно моментов впереди. В обороне также прослеживается стабильность – всего три пропущенных мяча за пять встреч. Однако стоит отметить, что на выезде «Аланьяспор» играет менее уверенно и допускает больше ошибок в позиционной защите.

Факты о командах

«Фенербахче»

Победа в 3 последних матчах Суперлиги

В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних играх чемпионата

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

«Аланьяспор»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 2 последних матчах Суперлиги

Забивает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Аланьяспор»

Встреча обещает быть плотной и тактически насыщенной. Обе команды находятся в хорошей форме и редко допускают ошибки в обороне. «Фенербахче» имеет преимущество за счeт домашнего поля и более высокого класса исполнителей, но «Аланьяспор» способен дать бой, особенно учитывая их текущую серию без поражений. Вероятно, хозяева смогут добиться победы, но матч не станет результативным.

Рекомендованные ставки