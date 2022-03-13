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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Фенербахче
Аланьяспор - Фенербахче: обзор матча 13 марта 2022
Аланьяспор
13.03.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 5
Завершен
Фенербахче
53'
Т. Бингель
67'
Т. Бингель
26'
Д. Росси
50'
М. Озил (П)
90'
Д. Пелкас
90+4'
М. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Фенербахче
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
М. Бериша
90'
+2
Замена
Б. Капачак
️️️️
Д. Росси
90'
ГОЛ! 2:3!
Д. Пелкас
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
87'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Э. Бекироглу
85'
74'
Замена
М. Бериша
️️️️
С. Дурсун
Замена
О. Айдын
️️️️
Н. Милунович
73'
68'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
О. Туфан
ГОЛ! 2:2!
Т. Бингель
67'
61'
Желтая карточка
С. Дурсун
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Ч. Авазим
60'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бингель
Пас отдал
Э. Акбаба
53'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Озил
Желтая карточка
Ч. Авазим
49'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Росси
Пас отдал
А. Баиндыр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
10
Месут Озил
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
39
Кайра Эрджияс
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
4-3-3
28
Марафона
15
Авазим
24
19
Милунович
23
Байир
8
Акбаба
20
Гюнеш
7
Новейш
7
Караджа
10
Бекироглу
75
Бингель
4-3-2-1
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
4
Азиз
41
Салаи
3
Мин-Джэ
19
Креспо
11
Туфан
8
Зайц
10
Озил
9
Росси
19
Дурсун
10
Бекироглу
21
Кандеяш
21
Кандеяш
10
Бекироглу
19
Милунович
70
Айдын
70
Айдын
19
Милунович
15
Авазим
18
Дьедиу
18
Дьедиу
15
Авазим
11
Туфан
10
Пелкас
10
Пелкас
11
Туфан
9
Росси
17
Капачак
17
Капачак
9
Росси
19
Дурсун
20
Бериша
20
Бериша
19
Дурсун
Остались в запасе
Аланьяспор
Фенербахче
1
Серкан Киринтили
ВР
39
Кайра Эрджияс
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
39
Кайра Эрджияс
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Аланьяспор - Фенербахче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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