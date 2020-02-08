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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Аланьяспор
Фенербахче - Аланьяспор: обзор матча 08 февраля 2020
Фенербахче
08.02.2020, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
53'
М. Крузе (П)
29'
П. Сиссе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Аланьяспор
Желтая карточка
С. Азиз
90'
+4
Желтая карточка
Жаилсон
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Крузе
53'
51'
Желтая карточка
М. Сиопис
35'
Желтая карточка
Марафона
32'
Желтая карточка
С. Учан
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
6
Онур Булут
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Аланьяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
2
Байано
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
2-2-3-1-2
4
Азиз
22
Исла
38
Чигерчи
14
Густаво
8
Дирар
16
Жаилсон
11
Туфан
10
Родригеш
19
Мурики
10
Крузе
2-3-1-2
28
Марафона
21
Н'Сакаля
29
Колкер
6
Булут
48
Учан
6
Сиопис
9
Бакасетас
10
Джалма
61
Сиссе
Остались в запасе
Фенербахче
Аланьяспор
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
34
Эрай Бирниджан
ВР
2
Байано
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
2
Байано
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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