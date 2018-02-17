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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Аланьяспор
Фенербахче - Аланьяспор: обзор матча 17 февраля 2018
Фенербахче
17.02.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Аланьяспор
20'
Жулиано
27'
Фернандао
60'
Жулиано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Аланьяспор
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
82'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Жулиано
60'
ГОЛ! 2:0!
Фернандао
Пас отдал
А. Шаешу
27'
ГОЛ! 1:0!
Жулиано
Пас отдал
М. Вальбуэна
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Соуза
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Жулиано
АП
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Аланьяспор
1
Реми Риу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Фенербахче
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Камени
13
Нету
33
Али Калдырым
22
Исла
33
Нойштедтер
5
Соуза
5
Топал
92
Шаешу
20
Жулиано
28
Вальбуэна
9
Фернандао
3-1-1
1
Риу
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
89
Гассама
19
Вильяфаньес
10
Фернандес
Остались в запасе
Фенербахче
Аланьяспор
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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