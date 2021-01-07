Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Аланьяспор
Фенербахче - Аланьяспор: обзор матча 07 января 2021
Фенербахче
07.01.2021, четверг, 19:00
Турция. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Аланьяспор
12'
З. Гюмюш
70'
Д. Пелкас
81'
Х. Бабакар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Аланьяспор
Замена
С. Азиз
️️️️
Д. Пелкас
87'
82'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Б. Кутлу
81'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Бабакар
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Тиам
75'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Э. Валенсия
75'
71'
Замена
Т. Бингель
️️️️
J.
71'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Давидсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Пелкас
Пас отдал
О. Туфан
70'
Пенальти не реализован!
Э. Валенсия
67'
65'
Желтая карточка
Марафона
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
З. Гюмюш
61'
60'
Замена
С. Учан
️️️️
М. Сиопис
Желтая карточка
З. Гюмюш
59'
Желтая карточка
М. Тиссеран
39'
33'
Желтая карточка
Б. Кутлу
Желтая карточка
Х. Текин
15'
15'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
14'
Желтая карточка
Давидсон
ГОЛ! 1:0!
З. Гюмюш
Пас отдал
О. Туфан
12'
Желтая карточка
М. Тиам
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-1-4-1
1
Баиндыр
5
Чифтпинар
30
Сангаре
32
Тиссеран
88
Эркин
14
Густаво
11
Гюмюш
9
Тиам
11
Туфан
10
Пелкас
30
Валенсия
4-3-1-2
28
Марафона
24
29
Колкер
33
Цавеллас
29
Мубандже
10
Кутлу
6
Сиопис
11
Давидсон
9
Бакасетас
7
Караджа
28
Барейро
10
Пелкас
4
Азиз
4
Азиз
10
Пелкас
30
Валенсия
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
30
Валенсия
11
Гюмюш
8
Яндас
8
Яндас
11
Гюмюш
9
Тиам
38
Саматта
38
Саматта
9
Тиам
24
75
Бингель
75
Бингель
24
6
Сиопис
48
Учан
48
Учан
6
Сиопис
11
Давидсон
15
Бабакар
15
Бабакар
11
Давидсон
10
Кутлу
9
Пектемек
9
Пектемек
10
Кутлу
Остались в запасе
Фенербахче
Аланьяспор
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
17
Эмер Беяз
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
13
Кагри Гюней
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
34
Eyüp Akcan
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
17
Эмер Беяз
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Остались в запасе
13
Кагри Гюней
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Фенербахче - Аланьяспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Аланьяспор
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+