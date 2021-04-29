Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Фенербахче
Аланьяспор - Фенербахче: обзор матча 29 апреля 2021
Аланьяспор
29.04.2021, четверг, 20:30
Турция. Суперлига, 38 тур
0 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Фенербахче
90'
+3
Замена
Ф. Новак
️️️️
Д. Эркин
90'
+3
Замена
М. Тиссеран
️️️️
Э. Валенсия
Замена
Т. Бингель
️️️️
Давидсон
88'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
С. Учан
88'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
Э. Караджа
80'
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Пектемек
80'
80'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Д. Пелкас
Желтая карточка
Э. Бекироглу
75'
Желтая карточка
Б. Кутлу
71'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Б. Кутлу
71'
65'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
Г. Цавеллас
49'
46'
Замена
Л. Густаво
️️️️
М. Хакан Яндас
43'
Красная карточка
Г. Генюл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
4
Alpay Çelebi
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
4-4-2
28
Марафона
29
Мубандже
29
Колкер
33
Цавеллас
24
10
Кутлу
48
Учан
11
Давидсон
6
Сиопис
7
Караджа
9
Пектемек
4-4-1-1
23
Текин
77
Генюл
4
Азиз
41
Салаи
88
Эркин
8
Яндас
11
Туфан
7
Соса
10
Пелкас
10
Озил
30
Валенсия
9
Пектемек
28
Барейро
28
Барейро
9
Пектемек
11
Давидсон
75
Бингель
75
Бингель
11
Давидсон
10
Кутлу
10
Бекироглу
10
Бекироглу
10
Кутлу
48
Учан
20
Гюнеш
20
Гюнеш
48
Учан
7
Караджа
92
Кадзиор
92
Кадзиор
7
Караджа
10
Озил
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
10
Озил
88
Эркин
57
Новак
57
Новак
88
Эркин
30
Валенсия
32
Тиссеран
32
Тиссеран
30
Валенсия
8
Яндас
14
Густаво
14
Густаво
8
Яндас
10
Пелкас
11
Гюмюш
11
Гюмюш
10
Пелкас
Остались в запасе
Аланьяспор
Фенербахче
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
54
Эртугрул Четин
ВР
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
4
Alpay Çelebi
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Аланьяспор - Фенербахче
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Фенербахче
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+