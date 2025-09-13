14 сентября на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве «Заря» встретится с «Колосом» в рамках 5 тура Премьер-лиги Украины. Матч обещает стать одним из самых интригующих в туре, так как обе команды показывают боевой футбол и претендуют на места в верхней части таблицы.

«Заря»

Луганский клуб после четырeх туров идeт на 5-й позиции с 7 очками. В последней игре «Заря» уверенно обыграла «СК Полтава» (4:1), подтвердив атакующий потенциал команды. Филипп Будковский – лидер нападения, оформивший 4 гола в пяти матчах. «Заря» забивает в каждом из трeх последних матчей чемпионата, но проблемы в обороне остаются заметными: семь пропущенных мячей за пять встреч. Несмотря на активность впереди, защита часто даeт сбои, что мешает бороться за более высокие позиции.

«Колос»

Команда из Ковалeвки стартовала мощно и с 10 очками идeт на 3-м месте. В предыдущем туре «Колос» минимально обыграл «Эпицентр» (1:0). Коллектив демонстрирует завидную стабильность: 11 матчей без поражений в лиге и серия из семи игр, где команда обязательно забивает. Юрий Климчук оформил три гола, став главным оружием в атаке. В защите «Колос» также стабилен: лишь четыре пропущенных мяча в пяти последних играх и три сухих матча за этот период.

Факты о командах

«Заря»

7 очков после 4 туров, 5-е место

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

7 пропущенных голов за 5 игр

«Колос»

10 очков после 4 туров, 3-е место

11 матчей без поражений

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 матчах подряд

Прогноз на матч «Заря» – «Колос»

Обе команды подходят в неплохой форме: «Заря» уверенно играет впереди, «Колос» демонстрирует баланс атаки и надeжной защиты. Вероятно, матч получится равным, а исход решат детали. «Колос» стабилен и мало пропускает, но «Заря» на своeм поле способна навязать борьбу и отличиться. Ожидается упорная игра с голами с обеих сторон и шансы на результативный исход.

Рекомендации