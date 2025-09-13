Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Заря» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.20

13 сентября 2025 10:12
Заря - Колос
14 сент. 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Обе команды забьют
Сделать ставку

14 сентября на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве «Заря» встретится с «Колосом» в рамках 5 тура Премьер-лиги Украины. Матч обещает стать одним из самых интригующих в туре, так как обе команды показывают боевой футбол и претендуют на места в верхней части таблицы.

«Заря»

Луганский клуб после четырeх туров идeт на 5-й позиции с 7 очками. В последней игре «Заря» уверенно обыграла «СК Полтава» (4:1), подтвердив атакующий потенциал команды. Филипп Будковский – лидер нападения, оформивший 4 гола в пяти матчах. «Заря» забивает в каждом из трeх последних матчей чемпионата, но проблемы в обороне остаются заметными: семь пропущенных мячей за пять встреч. Несмотря на активность впереди, защита часто даeт сбои, что мешает бороться за более высокие позиции.

«Колос»

Команда из Ковалeвки стартовала мощно и с 10 очками идeт на 3-м месте. В предыдущем туре «Колос» минимально обыграл «Эпицентр» (1:0). Коллектив демонстрирует завидную стабильность: 11 матчей без поражений в лиге и серия из семи игр, где команда обязательно забивает. Юрий Климчук оформил три гола, став главным оружием в атаке. В защите «Колос» также стабилен: лишь четыре пропущенных мяча в пяти последних играх и три сухих матча за этот период.

Факты о командах

«Заря»

  • 7 очков после 4 туров, 5-е место
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 7 пропущенных голов за 5 игр

«Колос»

  • 10 очков после 4 туров, 3-е место
  • 11 матчей без поражений
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд

Личные встречи
54% (7)
15% (2)
31% (4)
14
Забитых мячей
10
1.08
В среднем за матч
0.77
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
0 : 3
30.03.2025
Колос
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Колос
1 : 0
23.09.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Заря
0 : 1
25.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Колос
0 : 1
09.05.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Колос
0 : 1
21.04.2023
Заря
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Заря
2 : 2
01.12.2022
Колос
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 0
24.10.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Колос
1 : 0
21.03.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Заря
1 : 1
17.10.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
0 : 2
11.07.2020
Заря
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря
1 : 0
06.06.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Заря
2 : 0
10.11.2019
Колос
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос
1 : 3
11.08.2019
Заря
Показать все

Прогноз на матч «Заря» – «Колос»

Обе команды подходят в неплохой форме: «Заря» уверенно играет впереди, «Колос» демонстрирует баланс атаки и надeжной защиты. Вероятно, матч получится равным, а исход решат детали. «Колос» стабилен и мало пропускает, но «Заря» на своeм поле способна навязать борьбу и отличиться. Ожидается упорная игра с голами с обеих сторон и шансы на результативный исход.

Рекомендации

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

2.20
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Колос Заря
Другие прогнозы
14.09.2025
14:30
2.10
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов - Сочи
Победа «Крыльев Советов»
14.09.2025
15:00
1.97
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат - Актобе
Победа «Кайрата»
14.09.2025
15:00
1.65
Испания. Примера, 4 тур
Сельта - Жирона
Победа «Сельты»
14.09.2025
15:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Тюмень - Машук-КМВ
Победа «Тюмени» с форой (0)
14.09.2025
15:30
2.20
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря - Колос
Обе команды забьют
14.09.2025
16:00
1.42
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта - Лечче
Победа «Аталанты»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 