«Майнц» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

12 сентября 2025 9:13
Майнц - РБ Лейпциг
13 сент. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 3 тур
1.72
Обе команды забьют
В третьем туре Бундеслиги на «Мева Арене» сойдутся две команды с разным стартом сезона. «Майнц» ищет форму и стабильность, в то время как «РБ Лейпциг» старается оправиться от крупного поражения и выйти на победную серию. Игра обещает быть упорной – оба коллектива обладают атакующим потенциалом, но не лишены проблем в обороне.

«Майнц»

Команда не может выиграть в чемпионате с первого тура, набрав только одно очко в трeх матчах. В последнем туре «Майнц» добился ничьей 1:1 с «Вольфсбургом». Несмотря на это, дома коллектив показывает уверенную игру: в 13 из 14 последних матчей на своeм поле он не проигрывает. «Майнц» также регулярно забивает – 7 голов в последних 5 встречах, в среднем по 1.40 за игру. Основная проблема – оборона: команда пропускает в каждом из последних 13 матчей в Бундеслиге, что делает еe уязвимой против соперников с хорошей реализацией.

«РБ Лейпциг»

Команда восстанавливается после унизительного поражения от «Баварии» (0:6) и одержала победу над «Хайденхаймом» (2:0), продемонстрировав более надeжную игру в защите. Однако нестабильность в обороне пока сохраняется – 12 пропущенных голов в последних 5 матчах. В атаке команда опасна: забивает в среднем по 1.60 мяча за матч, действует быстро, с упором на фланговые прорывы. Но на выезде «Лейпциг» выглядит не так убедительно – защита регулярно даeт сбои.

Факты о командах

«Майнц»

  • Не выигрывает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 13 последних играх Бундеслиги
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Уверенно играет дома: 13 побед или ничьих в 14 матчах

«РБ Лейпциг»

  • Победа над «Хайденхаймом» после крупного поражения
  • В среднем 2.40 пропущенных за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Средняя результативность – 1.60 гола за матч

Личные встречи
33% (6)
22% (4)
44% (8)
26
Забитых мячей
41
1.44
В среднем за матч
2.28
3:0
Крупнейшая победа
8:0
Самый результативный матч:  8:0
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 24 тур
РБ Лейпциг
1 : 2
01.03.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
0 : 2
19.10.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
30.03.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Майнц
2 : 0
04.11.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 26 тур
РБ Лейпциг
0 : 3
01.04.2023
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 1
08.10.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
4 : 1
08.01.2022
Майнц
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
1 : 0
15.08.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
3 : 2
23.01.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 1 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
20.09.2020
Майнц
Германия. Бундеслига, 27 тур
Майнц
0 : 5
24.05.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
РБ Лейпциг
8 : 0
02.11.2019
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 3
03.05.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
4 : 1
16.12.2018
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 0
29.04.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
09.12.2017
Майнц
Германия. Бундеслига, 27 тур
Майнц
2 : 3
05.04.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
06.11.2016
Майнц
Показать все

Прогноз на матч

Матч ожидается результативным: обе команды регулярно забивают и имеют проблемы в обороне. «Майнц» особенно опасен на своeм поле и может воспользоваться неустойчивостью «Лейпцига» в защите. В то же время гости располагают более качественным составом и атакующим стилем, способным преодолеть любую оборону. Вероятен обмен голами и как минимум три мяча за матч. Победитель – неочевиден, но шансы «Лейпцига» чуть выше.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.72
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.72
Обе команды забьют
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Майнц
