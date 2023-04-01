Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Майнц
РБ Лейпциг - Майнц: обзор матча 01 апреля 2023
РБ Лейпциг
01.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Майнц
9'
М. Ингвартсен
57'
Л. Ажорк
67'
Д. Кор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Майнц
90'
+1
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Л. Ажорк
88'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Каси
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
К. Лаймер
81'
78'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
А. Сташ
78'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
78'
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Ингвартсен
Замена
М. Симакан
️️️️
Й. Гвардиол
71'
67'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кор
Желтая карточка
В. Орбан
66'
Желтая карточка
Д. Ольмо
66'
66'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
64'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
61'
Желтая карточка
А. Каси
57'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ажорк
Пас отдал
А. Сташ
Замена
Д. Ольмо
️️️️
А. Силва
56'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
46'
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Хальстенберг
46'
Желтая карточка
К. Кампль
37'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Ингвартсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Андре Силва
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
25
Аймен Баркок
АП
7
Ли Джэ Сон
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хальстенберг
4
Орбан
24
Гвардиол
39
Хенрикс
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
8
Собослаи
11
Вернер
19
Силва
3-3-2-2
27
Центнер
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
30
Видмер
18
Сташ
19
Каси
31
Кор
18
Баррейро
7
Ингвартсен
19
Ажорк
23
Хальстенберг
22
Раум
22
Раум
23
Хальстенберг
24
Гвардиол
3
Симакан
3
Симакан
24
Гвардиол
27
Лаймер
16
Клостерманн
16
Клостерманн
27
Лаймер
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
19
Силва
20
Ольмо
20
Ольмо
19
Силва
19
Каси
24
Мартин
24
Мартин
19
Каси
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
7
Ингвартсен
25
Баркок
25
Баркок
7
Ингвартсен
18
Сташ
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
18
Сташ
19
Ажорк
37
Бургзорг
37
Бургзорг
19
Ажорк
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Майнц
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
1
Финн Дамен
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча РБ Лейпциг - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Майнц
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+