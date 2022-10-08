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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - РБ Лейпциг
Майнц - РБ Лейпциг: обзор матча 08 октября 2022
Майнц
08.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
45'
М. Ингвартсен
80'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - РБ Лейпциг
Замена
А. Фульини
️️️️
А. Сташ
86'
Замена
Ш. Белл
️️️️
Э. Фернандес
82'
80'
ГОЛ! 1:1!
К. Нкунку
Пас отдал
М. Хальстенберг
79'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
Желтая карточка
А. Хак
77'
73'
Замена
А. Силва
️️️️
Д. Собослаи
73'
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Шлагер
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
М. Ингвартсен
65'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Л. Джэ Сон
65'
63'
Желтая карточка
Э. Форсберг
Замена
Д. Да Коста
️️️️
С. Видмер
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Ингвартсен
Пас отдал
А. Сташ
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
10
Анжело Фульини
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
РБ Лейпциг
21
Йонас Никиш
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
19
Каси
6
Фернандес
42
Хак
24
Мартин
18
Сташ
30
Видмер
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Онисиво
7
Ингвартсен
4-2-2-2
28
Бласвих
39
Хенрикс
4
Орбан
22
Диалло
23
Хальстенберг
21
Айдара
21
Шлагер
8
Собослаи
10
Форсберг
28
Нкунку
11
Вернер
6
Фернандес
16
Белл
16
Белл
6
Фернандес
30
Видмер
21
Да Коста
21
Да Коста
30
Видмер
18
Сташ
10
Фульини
10
Фульини
18
Сташ
7
Джэ Сон
18
Баррейро
18
Баррейро
7
Джэ Сон
7
Ингвартсен
37
Бургзорг
37
Бургзорг
7
Ингвартсен
21
Шлагер
44
Кампль
44
Кампль
21
Шлагер
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
8
Собослаи
19
Силва
19
Силва
8
Собослаи
Остались в запасе
Майнц
РБ Лейпциг
1
Финн Дамен
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
12
Уго Новоа
ПВ
21
Йонас Никиш
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
21
Йонас Никиш
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Майнц - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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