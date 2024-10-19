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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - РБ Лейпциг
Майнц - РБ Лейпциг: обзор матча 19 октября 2024
Майнц
19.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
20'
Х. Симонс
37'
В. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - РБ Лейпциг
Желтая карточка
П. Небель
90'
+1
89'
Желтая карточка
Э. Эльмас
Замена
Г. Видович
️️️️
А. Каси
87'
Замена
С. Видмер
️️️️
М. Ляйтш
87'
84'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Л. Опенда
74'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
А. Нуса
74'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Б. Шешко
74'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
А. Вермерен
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Л. Джэ Сон
74'
60'
Желтая карточка
А. Вермерен
Замена
П. Небель
️️️️
А. Зиб
59'
56'
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
53'
Желтая карточка
А. Айдара
37'
ГОЛ! 0:2!
В. Орбан
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Симонс
Пас отдал
А. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Кайсу Сано
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Пауль Небель
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
21
Да Коста
5
Ляйтш
4
Йенц
19
Каси
6
Сано
2
Мвене
10
Амири
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Зиб
4-1-1-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
23
Люкеба
16
Клостерманн
48
Вермерен
21
Айдара
7
Симонс
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
5
Ляйтш
30
Видмер
30
Видмер
5
Ляйтш
9
Зиб
8
Небель
8
Небель
9
Зиб
19
Каси
40
Видович
40
Видович
19
Каси
7
Джэ Сон
44
Вайпер
44
Вайпер
7
Джэ Сон
30
Шешко
39
Хенрикс
39
Хенрикс
30
Шешко
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
48
Вермерен
99
Эльмас
99
Эльмас
48
Вермерен
7
Нуса
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Майнц
РБ Лейпциг
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
5
Daniel Gleiber
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
25
Леопольд Цингерле
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Майнц - РБ Лейпциг
1
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
15
Офсайды
2
0
Количество передач
511
456
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.98
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
- : -
05.12.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 1
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
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