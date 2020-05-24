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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - РБ Лейпциг
Майнц - РБ Лейпциг: обзор матча 24 мая 2020
Майнц
24.05.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 5
Завершен
РБ Лейпциг
11'
Т. Вернер
23'
Ю. Поульсен
36'
М. Забитцер
48'
Т. Вернер
75'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
79'
75'
ГОЛ! 0:5!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
Замена
Д. Латца
️️️️
Э. Фернандес
74'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
К. Онисиво
74'
70'
Замена
А. Лукман
️️️️
К. Нкунку
70'
Замена
Х. Вольф
️️️️
К. Кампль
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Ж. Бутьюс
61'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
П. Кунде
61'
60'
Замена
В. Орбан
️️️️
Д. Упамекано
60'
Замена
Т. Адамс
️️️️
М. Забитцер
48'
ГОЛ! 0:4!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Кампль
Замена
Ж. Матета
️️️️
Д. Брума
46'
42'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
К. Лаймер
36'
ГОЛ! 0:3!
М. Забитцер
Пас отдал
Ю. Поульсен
35'
Желтая карточка
Т. Вернер
Желтая карточка
Д. Брума
31'
23'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
М. Забитцер
Желтая карточка
П. Кунде
20'
17'
Желтая карточка
Д. Упамекано
13'
Желтая карточка
М. Забитцер
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Лаймер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-2-1-1-2
21
Мюллер
6
Сент-Джуст
25
Брума
13
Ниахате
24
Мартин
17
Баку
25
Кунде
14
Бутьюс
19
Квайсон
9
Онисиво
3-3-1-3
25
Гулачи
2
Упамекано
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
27
Лаймер
20
Забитцер
44
Кампль
20
Ольмо
15
Поульсен
11
Вернер
28
Нкунку
6
Фернандес
46
Латца
46
Латца
6
Фернандес
25
Кунде
18
Баррейро
18
Баррейро
25
Кунде
9
Онисиво
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Онисиво
14
Бутьюс
14
Авонийи
14
Авонийи
14
Бутьюс
25
Брума
14
Матета
14
Матета
25
Брума
28
Нкунку
11
Лукман
11
Лукман
28
Нкунку
27
Лаймер
20
Мукиэле
20
Мукиэле
27
Лаймер
44
Кампль
17
Вольф
17
Вольф
44
Кампль
20
Забитцер
10
Адамс
10
Адамс
20
Забитцер
2
Упамекано
4
Орбан
4
Орбан
2
Упамекано
Остались в запасе
Майнц
РБ Лейпциг
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
38
Ивон Мвого
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Майнц - РБ Лейпциг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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