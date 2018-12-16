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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Майнц
РБ Лейпциг - Майнц: обзор матча 16 декабря 2018
РБ Лейпциг
16.12.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Майнц
14'
Ю. Поульсен
19'
Ю. Поульсен
74'
Т. Вернер
88'
Т. Вернер
38'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Майнц
ГОЛ! 4:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
88'
ГОЛ! 3:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Д. Демме
74'
66'
Желтая карточка
Р. Центнер
54'
Желтая карточка
М. Ниахате
53'
Желтая карточка
Д. Латца
Желтая карточка
В. Орбан
51'
Желтая карточка
М. Забитцер
42'
38'
ГОЛ! 2:1!
К. Онисиво
Пас отдал
Л. Озтюнали
Желтая карточка
Д. Упамекано
27'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Т. Вернер
19'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Кампль
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
3-2-3-2
25
Гулачи
16
Конате
16
Клостерманн
2
Упамекано
23
Хальстенберг
4
Орбан
6
Демме
44
Кампль
20
Забитцер
11
Вернер
15
Поульсен
4-1-2-3
27
Центнер
18
Бросински
19
Ниахате
16
Белл
24
Мартин
5
Гбамен
21
Озтюнали
46
Латца
9
Онисиво
19
Квайсон
14
Матета
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Майнц
77
Брума
ЛВ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча РБ Лейпциг - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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