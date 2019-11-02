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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Майнц
РБ Лейпциг - Майнц: обзор матча 02 ноября 2019
РБ Лейпциг
02.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
8 : 0
Завершен
Майнц
5'
М. Забитцер
30'
Т. Вернер
35'
К. Нкунку
39'
М. Хальстенберг
44'
Ю. Поульсен
48'
Т. Вернер
50'
Н. Мукиэле
87'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Майнц
ГОЛ! 8:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Л. Клостерманн
87'
84'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
74'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Ж. Бутьюс
Замена
М. Кунья
️️️️
М. Забитцер
62'
54'
Замена
Д. Бросински
️️️️
П. Кунде
Замена
И. Ампаду
️️️️
Д. Упамекано
52'
ГОЛ! 7:0!
Н. Мукиэле
Пас отдал
Т. Вернер
50'
ГОЛ! 6:0!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Нкунку
48'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
46'
ГОЛ! 5:0!
Ю. Поульсен
44'
ГОЛ! 4:0!
М. Хальстенберг
Пас отдал
Ю. Поульсен
39'
39'
Замена
Д. Латца
️️️️
А. Салаи
ГОЛ! 3:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Т. Вернер
35'
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Нкунку
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Забитцер
Пас отдал
Т. Вернер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
4-3-3
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
2
Упамекано
20
Мукиэле
20
Забитцер
6
Демме
27
Лаймер
11
Вернер
15
Поульсен
28
Нкунку
3-2-2-1-2
27
Центнер
17
Баку
42
Хак
6
Сент-Джуст
18
Пьерр-Габриэль
3
Мартин
21
Озтюнали
25
Кунде
14
Бутьюс
19
Квайсон
11
Салаи
2
Упамекано
4
Ампаду
4
Ампаду
2
Упамекано
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
20
Забитцер
10
Кунья
10
Кунья
20
Забитцер
25
Кунде
18
Бросински
18
Бросински
25
Кунде
11
Салаи
46
Латца
46
Латца
11
Салаи
14
Бутьюс
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Бутьюс
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Майнц
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча РБ Лейпциг - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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