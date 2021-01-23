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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - РБ Лейпциг
Майнц - РБ Лейпциг: обзор матча 23 января 2021
Майнц
23.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
24'
М. Ниахате
35'
М. Ниахате
50'
Л. Баррейро
15'
Т. Адамс
30'
М. Хальстенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - РБ Лейпциг
90'
+2
Желтая карточка
А. Серлот
88'
Желтая карточка
В. Орбан
Замена
Ж. Буркардт
️️️️
Л. Баррейро
86'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Д. Кор
80'
77'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Ольмо
77'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Т. Адамс
Желтая карточка
Д. Да Коста
75'
70'
Желтая карточка
Т. Адамс
Замена
К. Штегер
️️️️
Ф. Мвене
66'
Замена
А. Салаи
️️️️
Р. Квайсон
66'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Д. Латца
66'
61'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Э. Форсберг
61'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
А. Айдара
55'
Замена
К. Нкунку
️️️️
М. Хальстенберг
ГОЛ! 3:2!
Л. Баррейро
Пас отдал
Д. Да Коста
50'
Желтая карточка
М. Ниахате
40'
ГОЛ! 2:2!
М. Ниахате
Пас отдал
Ш. Белл
35'
30'
ГОЛ! 1:2!
М. Хальстенберг
ГОЛ! 1:1!
М. Ниахате
24'
23'
Желтая карточка
М. Хальстенберг
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Адамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Лазар Самарджич
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
25
Деннис Борковски
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
3-2-3-2
27
Центнер
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
16
Белл
2
Мвене
21
Да Коста
46
Латца
18
Баррейро
31
Кор
9
Онисиво
19
Квайсон
4-1-2-2-1
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
2
Упамекано
17
Анхелиньо
10
Адамс
21
Айдара
20
Забитцер
20
Ольмо
10
Форсберг
9
Серлот
2
Мвене
7
Штегер
7
Штегер
2
Мвене
31
Кор
5
Тауэр
5
Тауэр
31
Кор
46
Латца
21
Озтюнали
21
Озтюнали
46
Латца
19
Квайсон
11
Салаи
11
Салаи
19
Квайсон
18
Баррейро
9
Буркардт
9
Буркардт
18
Баррейро
10
Адамс
20
Мукиэле
20
Мукиэле
10
Адамс
10
Форсберг
19
Клюйверт
19
Клюйверт
10
Форсберг
23
Хальстенберг
28
Нкунку
28
Нкунку
23
Хальстенберг
21
Айдара
10
Самарджич
10
Самарджич
21
Айдара
20
Ольмо
7
Хванг
7
Хванг
20
Ольмо
Остались в запасе
Майнц
РБ Лейпциг
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
1
Хосеп Мартинес
ВР
25
Деннис Борковски
ЦФ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
25
Деннис Борковски
ЦФ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Мориц Лихте
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Майнц - РБ Лейпциг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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