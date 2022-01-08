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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Майнц
РБ Лейпциг - Майнц: обзор матча 08 января 2022
РБ Лейпциг
08.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Майнц
21'
А. Силва (П)
47'
Д. Собослаи
58'
К. Нкунку
61'
А. Силва
57'
Л. Джэ Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Майнц
Замена
С. Ребигер
️️️️
Д. Собослаи
87'
Замена
Й. Вос
️️️️
Л. Клостерманн
82'
82'
Замена
М. Папела
️️️️
Л. Джэ Сон
82'
Замена
П. Небель
️️️️
К. Онисиво
82'
Замена
А. Лукоки
️️️️
А. Мартин
Замена
У. Новоа
️️️️
А. Силва
68'
65'
Замена
Д. Немет
️️️️
Ж. Буркардт
64'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Ж. Бутьюс
ГОЛ! 4:1!
А. Силва
Пас отдал
К. Нкунку
61'
59'
Желтая карточка
Ш. Белл
ГОЛ! 3:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Д. Собослаи
58'
57'
ГОЛ! 2:1!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
К. Онисиво
ГОЛ! 2:0!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Нкунку
47'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Ю. Поульсен
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Силва
21'
20'
Красная карточка
А. Хак
16'
Желтая карточка
Л. Джэ Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
7
Ли Джэ Сон
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
37
Сидни Ребигер
ЦП
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
20
Йоша Вос
АП
12
Уго Новоа
ПВ
11
Фабрис Хартманн
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Гулачи
4
Орбан
24
Гвардиол
16
Клостерманн
17
Анхелиньо
12
Адамс
3
Симакан
44
Кампль
8
Собослаи
19
Силва
15
Поульсен
3-3-2-2
27
Центнер
18
Бросински
16
Белл
42
Хак
30
Видмер
18
Сташ
24
Мартин
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
9
Буркардт
9
Онисиво
19
Силва
12
Новоа
12
Новоа
19
Силва
15
Поульсен
28
Нкунку
28
Нкунку
15
Поульсен
8
Собослаи
37
Ребигер
37
Ребигер
8
Собослаи
16
Клостерманн
20
Вос
20
Вос
16
Клостерманн
24
Мартин
24
Лукоки
24
Лукоки
24
Мартин
9
Буркардт
4
Немет
4
Немет
9
Буркардт
7
Джэ Сон
21
Папела
21
Папела
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
18
Баррейро
18
Баррейро
14
Бутьюс
9
Онисиво
8
Небель
8
Небель
9
Онисиво
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Майнц
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
11
Фабрис Хартманн
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
1
Финн Дамен
ВР
7
Кевин Штегер
АП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
29
Mehmet Ibrahimi
ЦП
11
Фабрис Хартманн
ПВ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
7
Кевин Штегер
АП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча РБ Лейпциг - Майнц
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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