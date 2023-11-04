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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - РБ Лейпциг
Майнц - РБ Лейпциг: обзор матча 04 ноября 2023
Майнц
04.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
76'
Л. Джэ Сон
80'
Л. Баррейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - РБ Лейпциг
Замена
Л. Ажорк
️️️️
К. Онисиво
90'
+2
Замена
М. Папела
️️️️
Л. Джэ Сон
90'
+2
Желтая карточка
С. ван ден Берг
90'
Желтая карточка
А. Баркок
88'
82'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Л. Клостерманн
82'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Х. Симонс
82'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
ГОЛ! 2:0!
Л. Баррейро
80'
ГОЛ! 1:0!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
К. Онисиво
76'
Замена
Т. Краусс
️️️️
Д. Кор
67'
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Рихтер
67'
67'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Баумгартнер
67'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Л. Опенда
51'
Желтая карточка
Л. Клостерманн
Желтая карточка
А. Каси
39'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Ж. Гилявоги
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
(К)
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
(К)
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-2-2-1
27
Центнер
19
Каси
4
ван ден Берг
5
Ляйтш
6
Фернандес
23
Гилявоги
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
5
Рихтер
9
Онисиво
3-2-2-2-1
28
Бласвих
16
Клостерманн
23
Люкеба
3
Симакан
23
Хенрикс
22
Раум
44
Кампль
21
Шлагер
7
Симонс
14
Баумгартнер
17
Опенда
23
Гилявоги
21
Да Коста
21
Да Коста
23
Гилявоги
7
Джэ Сон
21
Папела
21
Папела
7
Джэ Сон
31
Кор
5
Краусс
5
Краусс
31
Кор
5
Рихтер
25
Баркок
25
Баркок
5
Рихтер
9
Онисиво
19
Ажорк
19
Ажорк
9
Онисиво
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
7
Симонс
10
Форсберг
10
Форсберг
7
Симонс
16
Клостерманн
15
Поульсен
15
Поульсен
16
Клостерманн
17
Опенда
30
Шешко
30
Шешко
17
Опенда
14
Баумгартнер
11
Вернер
11
Вернер
14
Баумгартнер
Остались в запасе
Майнц
РБ Лейпциг
33
Даниэль Бац
ВР
2
Филипп Мвене
ПЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
2
Филипп Мвене
ПЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Майнц - РБ Лейпциг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Мева Арена
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