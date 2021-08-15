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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - РБ Лейпциг
Майнц - РБ Лейпциг: обзор матча 15 августа 2021
Майнц
15.08.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
13'
М. Ниахате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - РБ Лейпциг
Замена
Л. Килиан
️️️️
Л. Джэ Сон
90'
+1
Замена
S. Fürstner
️️️️
Н. Тауэр
86'
82'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Н. Мукиэле
80'
Желтая карточка
М. Забитцер
64'
Замена
Х. Хванг
️️️️
А. Айдара
64'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Т. Адамс
64'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Нкунку
Желтая карточка
П. Небель
48'
ГОЛ! 1:0!
М. Ниахате
13'
7'
Желтая карточка
К. Кампль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
35
Stephan Fürstner
ЦП
26
Ромарио Реш
ЦП
20
Тимоте Рупиль
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
37
Сидни Ребигер
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
3-3-1-1-2
27
Центнер
19
Ниахате
16
Белл
42
Хак
24
Мартин
5
Тауэр
30
Видмер
18
Баррейро
8
Небель
9
Буркардт
7
Джэ Сон
4-1-2-1-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
3
Симакан
4
Орбан
17
Анхелиньо
12
Адамс
21
Айдара
44
Кампль
10
Форсберг
19
Силва
28
Нкунку
7
Джэ Сон
15
Килиан
15
Килиан
7
Джэ Сон
5
Тауэр
35
35
5
Тауэр
28
Нкунку
8
Собослаи
8
Собослаи
28
Нкунку
12
Адамс
20
Забитцер
20
Забитцер
12
Адамс
20
Мукиэле
9
Бробби
9
Бробби
20
Мукиэле
21
Айдара
7
Хванг
7
Хванг
21
Айдара
Остались в запасе
Майнц
РБ Лейпциг
1
Финн Дамен
ВР
26
Ромарио Реш
ЦП
20
Тимоте Рупиль
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
37
Сидни Ребигер
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
26
Ромарио Реш
ЦП
20
Тимоте Рупиль
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
17
Kaito Mizuta
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
37
Сидни Ребигер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Майнц - РБ Лейпциг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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