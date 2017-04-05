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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - РБ Лейпциг
Майнц - РБ Лейпциг: обзор матча 05 апреля 2017
Майнц
05.04.2017, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
69'
Х. Самперио (П)
90+1'
Й. Муто
48'
М. Забитцер
52'
Т. Вернер
81'
Н. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Д. Донати
90'
+4
Желтая карточка
П. де Бласис
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
ГОЛ! 2:3!
Й. Муто
Пас отдал
Л. Озтюнали
90'
+1
Красная карточка
Ж. Гбамен
89'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Д. Кордоба
88'
85'
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Н. Кейта
81'
ГОЛ! 1:3!
Н. Кейта
Пас отдал
Ю. Поульсен
Желтая карточка
Ф. Фрай
78'
76'
Замена
Р. Хедира
️️️️
Э. Форсберг
Желтая карточка
Д. Кордоба
75'
Желтая карточка
Х. Самперио
74'
Желтая карточка
Д. Бросински
71'
71'
Желтая карточка
М. Забитцер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Самперио
69'
Замена
Й. Муто
️️️️
Б. Кркич
67'
56'
Желтая карточка
Бернардо
Замена
Х. Самперио
️️️️
Р. Квайсон
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
48'
ГОЛ! 0:1!
М. Забитцер
Пас отдал
Э. Форсберг
41'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Д. Упамекано
30'
Желтая карточка
Д. Упамекано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
9
Боян Кркич
АП
20
Фабиан Фрай
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Майнц
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лоссль
2
Донати
16
Белл
42
Хак
18
Бросински
5
Гбамен
20
Фрай
21
Озтюнали
9
Кркич
19
Квайсон
9
Кордоба
4-4-1-1
25
Гулачи
13
Бернардо
2
Упамекано
4
Орбан
23
Хальстенберг
20
Забитцер
31
Илсанкер
6
Демме
8
Кейта
10
Форсберг
15
Поульсен
19
Квайсон
29
Самперио
29
Самперио
19
Квайсон
9
Кордоба
8
де Бласис
8
де Бласис
9
Кордоба
9
Кркич
11
Муто
11
Муто
9
Кркич
10
Форсберг
8
Хедира
8
Хедира
10
Форсберг
8
Кейта
13
Кайзер
13
Кайзер
8
Кейта
2
Упамекано
11
Вернер
11
Вернер
2
Упамекано
Остались в запасе
Майнц
РБ Лейпциг
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Майнц - РБ Лейпциг
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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