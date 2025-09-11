В четвeртом туре Ла Лиги «Севилья» сыграет на «Рамон Санчес Писхуан» против «Эльче». Хозяева пока не могут набрать ход, но сумели одержать важную победу в прошлом туре. Гости же демонстрируют сбалансированную игру и ещe не проигрывали в сезоне, показывая хорошую форму как в атаке, так и в обороне.

«Севилья»

«Севилья» стартовала с двух поражений, но в третьем туре уверенно обыграла «Жирону» на выезде со счeтом 2:0. Это позволило команде набрать первые три очка в сезоне. В последних четырeх матчах Ла Лиги клуб стабильно забивает, в том числе по два мяча в трeх из этих игр. В нападении выделяется Исаак Ромеро, оформивший два гола в четырeх играх. Однако оборона остаeтся проблемной зоной: 8 пропущенных голов в пяти матчах – показатель, который настораживает. Средняя результативность и пропущенные – по 1.6 мяча за матч – отражают нестабильность «Севильи».

«Эльче»

Гости начали сезон без поражений и с пятью набранными очками. Команда поочерeдно сыграла вничью с «Бетисом» и «Атлетико», а затем обыграла «Леванте» со счeтом 2:0. «Эльче» забивает в каждом из трeх туров, всего – 6 голов за последние пять матчей. Надeжность в обороне также подкупает: только пять пропущенных голов за тот же период. Родриго Мендоса демонстрирует стабильность, забив дважды в шести играх. Сейчас «Эльче» находится в зоне еврокубков и смотрится уверенно в игре на результат.

Факты о командах

«Севилья»

Победа над «Жироной» прервала серию из двух поражений

Забивает в 4 матчах подряд в Ла Лиге

В последних 5 матчах: 8 голов забито, 8 пропущено

В среднем – 1.6 забитого и 1.6 пропущенного за игру

«Эльче»

Не проигрывает в 3 турах подряд

Забивает в 7 матчах подряд

В последних 5 матчах: 6 голов забито, 5 пропущено

В среднем – 1.2 гола забивает и 1.0 пропускает за игру

Прогноз на матч «Севилья» – «Эльче»

«Севилья» после первых неудач настроена развивать успех в домашних стенах, особенно после победы в Жироне. Однако «Эльче» показывает устойчивый и прагматичный футбол, успешно адаптируясь под стиль соперника. Обе команды регулярно забивают, но при этом и позволяют сопернику создавать моменты. В этом контексте наиболее логичным вариантом выглядит ставка на обмен голами. Также учитывая стабильность гостей и нестабильность «Севильи», можно рассмотреть плюсовую фору на «Эльче».

Рекомендованные ставки: