«Севилья» – «Эльче»: прогноз на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.92

11 сентября 2025 9:55
Севилья - Эльче
12 сент. 2025, пятница 22:00 | Испания. Примера, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Обе команды забьют
Сделать ставку

В четвeртом туре Ла Лиги «Севилья» сыграет на «Рамон Санчес Писхуан» против «Эльче». Хозяева пока не могут набрать ход, но сумели одержать важную победу в прошлом туре. Гости же демонстрируют сбалансированную игру и ещe не проигрывали в сезоне, показывая хорошую форму как в атаке, так и в обороне.

«Севилья»

«Севилья» стартовала с двух поражений, но в третьем туре уверенно обыграла «Жирону» на выезде со счeтом 2:0. Это позволило команде набрать первые три очка в сезоне. В последних четырeх матчах Ла Лиги клуб стабильно забивает, в том числе по два мяча в трeх из этих игр. В нападении выделяется Исаак Ромеро, оформивший два гола в четырeх играх. Однако оборона остаeтся проблемной зоной: 8 пропущенных голов в пяти матчах – показатель, который настораживает. Средняя результативность и пропущенные – по 1.6 мяча за матч – отражают нестабильность «Севильи».

«Эльче»

Гости начали сезон без поражений и с пятью набранными очками. Команда поочерeдно сыграла вничью с «Бетисом» и «Атлетико», а затем обыграла «Леванте» со счeтом 2:0. «Эльче» забивает в каждом из трeх туров, всего – 6 голов за последние пять матчей. Надeжность в обороне также подкупает: только пять пропущенных голов за тот же период. Родриго Мендоса демонстрирует стабильность, забив дважды в шести играх. Сейчас «Эльче» находится в зоне еврокубков и смотрится уверенно в игре на результат.

Факты о командах

«Севилья»

Победа над «Жироной» прервала серию из двух поражений

Забивает в 4 матчах подряд в Ла Лиге

В последних 5 матчах: 8 голов забито, 8 пропущено

В среднем – 1.6 забитого и 1.6 пропущенного за игру

«Эльче»

  • Не проигрывает в 3 турах подряд
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 6 голов забито, 5 пропущено
  • В среднем – 1.2 гола забивает и 1.0 пропускает за игру

Личные встречи
58% (7)
25% (3)
17% (2)
23
Забитых мячей
9
1.92
В среднем за матч
0.75
3:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Показать все

Прогноз на матч «Севилья» – «Эльче»

«Севилья» после первых неудач настроена развивать успех в домашних стенах, особенно после победы в Жироне. Однако «Эльче» показывает устойчивый и прагматичный футбол, успешно адаптируясь под стиль соперника. Обе команды регулярно забивают, но при этом и позволяют сопернику создавать моменты. В этом контексте наиболее логичным вариантом выглядит ставка на обмен голами. Также учитывая стабильность гостей и нестабильность «Севильи», можно рассмотреть плюсовую фору на «Эльче».

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – 1.92
  • Фора «Эльче» (+1) – 1.87

1.92
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Эльче Севилья
