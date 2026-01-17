Матч 18 тура Лиги 1 между «Страсбуром» и «Метцем» пройдет в условиях заметной разницы в текущей форме и турнирном положении команд. Хозяева продолжают борьбу за место в верхней половине таблицы, тогда как гости находятся в зоне вылета и вынуждены набирать очки практически в каждом туре. Статистика последних недель делает фаворита этого противостояния достаточно очевидным.

«Страсбур»

«Страсбур» идет на 7 месте и набрал 24 очка после 17 туров. Несмотря на серию из пяти матчей без побед в чемпионате, команда демонстрирует высокую результативность. В последних пяти встречах «Страсбур» забил 12 мячей, а средний показатель составляет 2.40 гола за игру. При этом оборона выглядит надежно: всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Команда стабильно создает моменты и регулярно забивает, в том числе в матчах против соперников из нижней части таблицы.

«Метц»

«Метц» занимает 18 место и имеет лишь 12 очков. Команда не может выиграть в пяти турах подряд и продолжает испытывать серьезные проблемы в обороне. В последних пяти матчах «Метц» пропустил 11 мячей, что в среднем составляет 2.20 гола за игру. При этом атака выглядит не безнадежно – команда забивает в трех последних турах подряд, однако этого явно недостаточно для стабилизации результатов.

Факты о командах

«Страсбур»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 8 последних матчах против «Метца»

В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

«Метц»

Не выигрывает в 5 последних матчах Лиги 1

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Прогноз на матч «Страсбур» – «Метц»

Очные встречи полностью на стороне хозяев: «Страсбур» выиграл 6 последних матчей против «Метца» и регулярно забивает в этих противостояниях. С учетом текущей формы, надежной обороны и проблем гостей при игре в защите, хозяева имеют хорошие шансы взять три очка. При этом результативность обеих команд позволяет рассматривать и рынки, связанные с голами.

Рекомендованные ставки