Матч 18 тура Лиги 1 между «Страсбуром» и «Метцем» пройдет в условиях заметной разницы в текущей форме и турнирном положении команд. Хозяева продолжают борьбу за место в верхней половине таблицы, тогда как гости находятся в зоне вылета и вынуждены набирать очки практически в каждом туре. Статистика последних недель делает фаворита этого противостояния достаточно очевидным.
«Страсбур»
«Страсбур» идет на 7 месте и набрал 24 очка после 17 туров. Несмотря на серию из пяти матчей без побед в чемпионате, команда демонстрирует высокую результативность. В последних пяти встречах «Страсбур» забил 12 мячей, а средний показатель составляет 2.40 гола за игру. При этом оборона выглядит надежно: всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Команда стабильно создает моменты и регулярно забивает, в том числе в матчах против соперников из нижней части таблицы.
«Метц»
«Метц» занимает 18 место и имеет лишь 12 очков. Команда не может выиграть в пяти турах подряд и продолжает испытывать серьезные проблемы в обороне. В последних пяти матчах «Метц» пропустил 11 мячей, что в среднем составляет 2.20 гола за игру. При этом атака выглядит не безнадежно – команда забивает в трех последних турах подряд, однако этого явно недостаточно для стабилизации результатов.
Факты о командах
«Страсбур»
- Не проигрывает в 6 последних матчах
- Забивает в 8 последних матчах против «Метца»
- В среднем 2.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
«Метц»
- Не выигрывает в 5 последних матчах Лиги 1
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
- В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз на матч «Страсбур» – «Метц»
Очные встречи полностью на стороне хозяев: «Страсбур» выиграл 6 последних матчей против «Метца» и регулярно забивает в этих противостояниях. С учетом текущей формы, надежной обороны и проблем гостей при игре в защите, хозяева имеют хорошие шансы взять три очка. При этом результативность обеих команд позволяет рассматривать и рынки, связанные с голами.
Рекомендованные ставки
- Победа «Страсбура» – коэффициент 1.5
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.88