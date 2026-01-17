Введите ваш ник на сайте
«Штутгарт» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.62

17 января 2026 8:54
Штутгарт - Унион
18 янв. 2026, воскресенье 17:30 | Германия. Бундеслига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа «Штутгарта»
Сделать ставку

Матч 18 тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Унионом» обещает стать одним из самых интересных противостояний уикенда. Обе команды находятся в верхней половине таблицы и демонстрируют стабильные результаты, а разница в очках сохраняет интригу в борьбе за еврокубковые позиции.

«Штутгарт»

«Штутгарт» подходит к встрече в отличном состоянии. Команда набрала 32 очка и занимает 4 место, продолжая серию из четырех матчей без поражений. В атаке коллектив выглядит крайне убедительно: 14 голов в последних пяти играх и в среднем 2.80 мяча за матч. Победы над «Айнтрахтом» и «Байером» показали, что «Штутгарт» способен навязывать высокий темп и эффективно использовать пространство. При этом оборона не безупречна, но в целом держит баланс, пропуская в среднем 1.00 гола за игру.

«Унион»

«Унион» располагается на 9 месте с 23 очками и также не проигрывает в четырех турах подряд. Команда отличается стабильной результативностью, забивая в восьми матчах Бундеслиги кряду. Однако оборона регулярно дает сбои: 7 пропущенных мячей за последние пять встреч. Ничья с «Аугсбургом» и результативные игры против «Майнца» и «РБ Лейпцига» подтверждают, что «Унион» делает ставку на атакующий стиль, иногда в ущерб надежности сзади.

Факты о командах

«Штутгарт»

  • 4 матча без поражений в Бундеслиге
  • В среднем 2.80 забитого гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 6 последних матчах против «Униона»
  • Побеждает в 3 последних матчах чемпионата

«Унион»

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем 1.60 забитого гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
29% (4)
43% (6)
29% (4)
21
Забитых мячей
20
1.5
В среднем за матч
1.43
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  4:4
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
2 : 1
23.08.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
4 : 4
19.04.2025
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
3 : 2
06.12.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
2 : 0
08.03.2024
Унион
Германия. Кубок, 1/16 финала
Штутгарт
1 : 0
31.10.2023
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
0 : 3
21.10.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
3 : 0
01.04.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
0 : 1
09.10.2022
Унион
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
1 : 1
12.03.2022
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 1
24.10.2021
Унион
Германия. Бундеслига, 29 тур
Унион
2 : 1
17.04.2021
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 12 тур
Штутгарт
2 : 2
15.12.2020
Унион
Германия. Бундеслига,
Унион
0 : 0
27.05.2019
Штутгарт
Германия. Бундеслига,
Штутгарт
2 : 2
23.05.2019
Унион
Показать все

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Унион»

Обе команды находятся в хорошей форме и регулярно отличаются в атаке. «Штутгарт» выглядит предпочтительнее за счет домашнего поля и более мощной линии нападения, но «Унион» способен ответить голом, учитывая его текущую результативность. Оптимальным выглядит сценарий с активной игрой и голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.62
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.78

1.62
Победа «Штутгарта»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Унион Штутгарт
  • Читайте нас: 