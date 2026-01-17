Матч 18 тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Унионом» обещает стать одним из самых интересных противостояний уикенда. Обе команды находятся в верхней половине таблицы и демонстрируют стабильные результаты, а разница в очках сохраняет интригу в борьбе за еврокубковые позиции.
«Штутгарт»
«Штутгарт» подходит к встрече в отличном состоянии. Команда набрала 32 очка и занимает 4 место, продолжая серию из четырех матчей без поражений. В атаке коллектив выглядит крайне убедительно: 14 голов в последних пяти играх и в среднем 2.80 мяча за матч. Победы над «Айнтрахтом» и «Байером» показали, что «Штутгарт» способен навязывать высокий темп и эффективно использовать пространство. При этом оборона не безупречна, но в целом держит баланс, пропуская в среднем 1.00 гола за игру.
«Унион»
«Унион» располагается на 9 месте с 23 очками и также не проигрывает в четырех турах подряд. Команда отличается стабильной результативностью, забивая в восьми матчах Бундеслиги кряду. Однако оборона регулярно дает сбои: 7 пропущенных мячей за последние пять встреч. Ничья с «Аугсбургом» и результативные игры против «Майнца» и «РБ Лейпцига» подтверждают, что «Унион» делает ставку на атакующий стиль, иногда в ущерб надежности сзади.
Факты о командах
«Штутгарт»
- 4 матча без поражений в Бундеслиге
- В среднем 2.80 забитого гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в 6 последних матчах против «Униона»
- Побеждает в 3 последних матчах чемпионата
«Унион»
- Забивает в 9 матчах подряд
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
- В среднем 1.60 забитого гола за игру (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Унион»
Обе команды находятся в хорошей форме и регулярно отличаются в атаке. «Штутгарт» выглядит предпочтительнее за счет домашнего поля и более мощной линии нападения, но «Унион» способен ответить голом, учитывая его текущую результативность. Оптимальным выглядит сценарий с активной игрой и голами с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.62
- Обе команды забьют – да – коэффициент 1.78