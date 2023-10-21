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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Штутгарт
Унион - Штутгарт: обзор матча 21 октября 2023
Унион
21.10.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Штутгарт
16'
С. Гирасси
81'
Силас
88'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Штутгарт
88'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ундав
Пас отдал
У. Ен Чон
83'
Замена
П. Штенцель
️️️️
Д. Загаду
82'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Э. Мийо
81'
ГОЛ! 0:2!
Силас
Пас отдал
Э. Мийо
Замена
Б. Холлербах
️️️️
Р. Кнохе
81'
69'
Замена
Х. Ито
️️️️
К. Фюрих
69'
Замена
Силас
️️️️
Д. Левелинг
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Р. Хедира
63'
Желтая карточка
К. Беренс
49'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
Я. Хаберер
46'
Замена
Д. Фофана
️️️️
К. Фолланд
46'
Замена
А. Крал
️️️️
Л. Тусар
46'
Желтая карточка
Я. Хаберер
34'
34'
Желтая карточка
А. Руо
30'
Замена
Д. Ундав
️️️️
С. Гирасси
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Гирасси
Пас отдал
А. Руо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Штутгарт
26
Флориан Шок
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
11
У Ен Чон
ПВ
26
Силас
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
3-4-1-2
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
8
Госенс
29
Тусар
8
Хедира
28
Триммель
19
Хаберер
91
Беренс
31
Фолланд
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Антон
23
Загаду
16
Каразор
24
Руо
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
9
Гирасси
29
Тусар
33
Крал
33
Крал
29
Тусар
8
Хедира
93
Лайдуни
93
Лайдуни
8
Хедира
19
Хаберер
23
Бекер
23
Бекер
19
Хаберер
31
Фолланд
27
Фофана
27
Фофана
31
Фолланд
31
Кнохе
17
Холлербах
17
Холлербах
31
Кнохе
10
Фюрих
21
Ито
21
Ито
10
Фюрих
23
Загаду
15
Штенцель
15
Штенцель
23
Загаду
20
Мийо
11
Чон
11
Чон
20
Мийо
18
Левелинг
26
Силас
26
Силас
18
Левелинг
9
Гирасси
26
Ундав
26
Ундав
9
Гирасси
Остались в запасе
Унион
Штутгарт
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
Главный тренер
Урс Фишер
26
Флориан Шок
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
11
Бренден Ааронсон
АП
Остались в запасе
26
Флориан Шок
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Унион - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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31.10.2026
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