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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Унион
Штутгарт - Унион: обзор матча 15 декабря 2020
Штутгарт
15.12.2020, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Унион
85'
С. Калайджич
90'
С. Калайджич
4'
М. Фридрих
77'
Т. Авонийи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Унион
90'
+4
Желтая карточка
А. Гогиа
ГОЛ! 2:2!
С. Калайджич
Пас отдал
Д. Дидави
90'
87'
Замена
А. Гогиа
️️️️
С. Грисбек
ГОЛ! 1:2!
С. Калайджич
Пас отдал
Ф. Клемент
85'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Кемпф
80'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Ф. Ферстер
80'
77'
ГОЛ! 0:2!
Т. Авонийи
Пас отдал
К. Ленц
68'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
С. Тойхерт
61'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
Ш. Бекер
Желтая карточка
Н. Гонсалес
56'
55'
Желтая карточка
С. Грисбек
Замена
П. Штенцель
️️️️
К. Мавропанос
53'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Б. Соса
46'
Замена
Д. Дидави
️️️️
М. Климович
46'
35'
Желтая карточка
Г. Премель
Желтая карточка
М. Климович
31'
Желтая карточка
К. Мавропанос
4'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Фридрих
Пас отдал
К. Триммель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
40
Матео Климович
АП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Филипп Клемент
АП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Унион
1
Леннарт Мозер
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
4-2-1-3
1
Кобель
3
Соса
15
Мавропанос
3
Антон
2
Кемпф
23
Мангала
3
Эндо
8
Кастро
31
Гонсалес
40
Климович
26
Силас
3-3-1-1-2
16
Люте
3
Ленц
5
Фридрих
31
Кнохе
28
Триммель
13
Грисбек
17
Гисельман
21
Премель
23
Бекер
36
Тойхерт
14
Авонийи
3
Соса
10
Кулибали
10
Кулибали
3
Соса
Ферстер
10
Клемент
10
Клемент
Ферстер
15
Мавропанос
15
Штенцель
15
Штенцель
15
Мавропанос
10
Ферстер
10
Ферстер
40
Климович
10
Дидави
10
Дидави
40
Климович
2
Кемпф
11
Калайджич
11
Калайджич
2
Кемпф
13
Грисбек
3
Гогиа
3
Гогиа
13
Грисбек
36
Тойхерт
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
36
Тойхерт
23
Бекер
30
Бюлтер
30
Бюлтер
23
Бекер
Остались в запасе
Штутгарт
Унион
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Леннарт Мозер
ВР
5
Кэита Эндо
ЛВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
5
Кэита Эндо
ЛВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Штутгарт - Унион
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
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