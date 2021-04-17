Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Штутгарт
Унион - Штутгарт: обзор матча 17 апреля 2021
Унион
17.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
20'
Г. Премель
43'
П. Муса
49'
Ф. Ферстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Штутгарт
90'
+3
Желтая карточка
К. Мавропанос
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
86'
Замена
С. Грисбек
️️️️
Г. Премель
85'
85'
Замена
М. Сиссе
️️️️
М. Камински
Желтая карточка
К. Триммель
83'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
П. Муса
70'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Гентнер
62'
59'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Э. Томми
51'
Желтая карточка
А. Каразор
49'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ферстер
Пас отдал
С. Калайджич
46'
Замена
М. Климович
️️️️
Д. Дидави
46'
Замена
Р. Массимо
️️️️
Т. Кулибали
46'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
П. Штенцель
ГОЛ! 2:0!
П. Муса
Пас отдал
К. Триммель
43'
30'
Желтая карточка
Т. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
Г. Премель
Пас отдал
К. Триммель
20'
Желтая карточка
Г. Премель
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
9
Петар Муса
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Ферстер
АП
10
Филипп Клемент
АП
15
Роберто Массимо
ПП
70
Момо Сиссе
ПВ
3-2-3-2
16
Люте
5
Фридрих
31
Кнохе
4
Шлоттербек
3
Ленц
28
Триммель
4
Гентнер
8
Андрих
21
Премель
10
Крузе
9
Муса
3-3-1-2-1
1
Кобель
3
Антон
35
Камински
16
Каразор
15
Штенцель
3
Эндо
15
Мавропанос
27
Томми
10
Дидави
10
Кулибали
11
Калайджич
4
Гентнер
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
4
Гентнер
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
21
Премель
13
Грисбек
13
Грисбек
21
Премель
9
Муса
36
Тойхерт
36
Тойхерт
9
Муса
10
Дидави
40
Климович
40
Климович
10
Дидави
15
Штенцель
10
Ферстер
10
Ферстер
15
Штенцель
10
Кулибали
15
Массимо
15
Массимо
10
Кулибали
27
Томми
21
Чурлинов
21
Чурлинов
27
Томми
35
Камински
70
Сиссе
70
Сиссе
35
Камински
Остались в запасе
Унион
Штутгарт
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Фабиан Бредлов
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Унион - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Штутгарт
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+