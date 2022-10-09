Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Унион
Штутгарт - Унион: обзор матча 09 октября 2022
Штутгарт
09.10.2022, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Унион
76'
П. Эккель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Унион
90'
+3
Желтая карточка
П. Зегуйн
84'
Замена
М. Пантович
️️️️
Г. Харагучи
Вторая желтая
С. Гирасси
83'
83'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Р. Хедира
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
А. Каразор
81'
Желтая карточка
С. Гирасси
78'
78'
Желтая карточка
Р. Хедира
76'
ГОЛ! 0:1!
П. Эккель
Пас отдал
Н. Гисельман
73'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
Замена
П. Штенцель
️️️️
Х. Ито
71'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Силас
68'
Замена
Б. Соса
️️️️
Д. Загаду
67'
66'
Желтая карточка
Н. Гисельман
65'
Замена
М. Торсбю
️️️️
А. Шафер
65'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
Желтая карточка
А. Каразор
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Силас
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
27
Милош Пантович
АП
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
3-3-1-1-2
21
Мюллер
3
Антон
23
Загаду
21
Ито
16
Каразор
3
Эндо
15
Мавропанос
8
Ахамада
26
Силас
9
Гирасси
8
Томаш
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
5
Дехи
6
Эккель
26
Рюэрсон
8
Хедира
17
Гисельман
13
Шафер
78
Харагучи
23
Бекер
9
Джордан
23
Загаду
3
Соса
3
Соса
23
Загаду
21
Ито
15
Штенцель
15
Штенцель
21
Ито
26
Силас
10
Фюрих
10
Фюрих
26
Силас
16
Каразор
16
Пфайффер
16
Пфайффер
16
Каразор
8
Хедира
30
Зегуйн
30
Зегуйн
8
Хедира
13
Шафер
2
Торсбю
2
Торсбю
13
Шафер
78
Харагучи
27
Пантович
27
Пантович
78
Харагучи
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
Остались в запасе
Штутгарт
Унион
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
22
Леннарт Грил
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Штутгарт - Унион
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Унион
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+