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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Штутгарт
Унион - Штутгарт: обзор матча 01 апреля 2023
Унион
01.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Штутгарт
51'
Ш. Бекер
65'
К. Беренс
68'
Г. Харагучи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Штутгарт
Замена
М. Пантович
️️️️
Я. Хаберер
90'
+1
79'
Замена
Н. Нартей
️️️️
Г. Харагучи
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Д. Руссийон
77'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
77'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
77'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Г. Харагучи
68'
ГОЛ! 2:0!
К. Беренс
65'
63'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Х. Хосе Переа
63'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Т. Томаш
63'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
В. Антон
Замена
М. Торсбю
️️️️
Э. Лайдуни
59'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
Д. Руссийон
51'
Желтая карточка
Д. Лейте
28'
23'
Желтая карточка
Г. Харагучи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
27
Милош Пантович
АП
9
Джордан
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
3-3-2-1-1
22
Грил
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
21
Руссийон
8
Хедира
28
Триммель
93
Лайдуни
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
3-3-2-2
1
Бредлов
23
Загаду
21
Ито
3
Антон
4
Вагноман
3
Эндо
15
Мавропанос
78
Харагучи
20
Мийо
8
Томаш
9
Переа
21
Руссийон
17
Гисельман
17
Гисельман
21
Руссийон
93
Лайдуни
2
Торсбю
2
Торсбю
93
Лайдуни
19
Хаберер
27
Пантович
27
Пантович
19
Хаберер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
78
Харагучи
28
Нартей
28
Нартей
78
Харагучи
3
Антон
10
Кулибали
10
Кулибали
3
Антон
8
Томаш
10
Фюрих
10
Фюрих
8
Томаш
9
Переа
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Переа
Остались в запасе
Унион
Штутгарт
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
21
Флориан Мюллер
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Михаэль Виммер
Статистика матча Унион - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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