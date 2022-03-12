Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Штутгарт
Унион - Штутгарт: обзор матча 12 марта 2022
Унион
12.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
41'
Т. Авонийи (П)
90'
С. Калайджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Штутгарт
Желтая карточка
А. Шафер
90'
+4
90'
ГОЛ! 1:1!
С. Калайджич
Пас отдал
Б. Соса
Замена
Б. Очипка
️️️️
Н. Гисельман
89'
85'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
В. Эндо
79'
Желтая карточка
Х. Ито
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ш. Бекер
74'
Замена
С. Михель
️️️️
Т. Авонийи
73'
Замена
А. Шафер
️️️️
К. Мевальд
66'
59'
Замена
П. Штенцель
️️️️
К. Мавропанос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Авонийи
41'
40'
Желтая карточка
К. Мавропанос
Желтая карточка
Н. Гисельман
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
17
Эмер Беяз
АП
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
31
Кнохе
32
Баумгартль
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
21
Премель
8
Мевальд
23
Бекер
14
Авонийи
3-3-1-3
21
Мюллер
3
Антон
21
Ито
16
Каразор
15
Мавропанос
3
Эндо
3
Соса
10
Фюрих
22
Мармуш
8
Томаш
11
Калайджич
17
Гисельман
5
Очипка
5
Очипка
17
Гисельман
8
Мевальд
13
Шафер
13
Шафер
8
Мевальд
14
Авонийи
11
Михель
11
Михель
14
Авонийи
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
23
Бекер
15
Мавропанос
15
Штенцель
15
Штенцель
15
Мавропанос
3
Эндо
10
Кулибали
10
Кулибали
3
Эндо
Остались в запасе
Унион
Штутгарт
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
11
Энтони Уджа
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
6
Клинтон Мола
ОП
23
Орель Мангала
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
17
Эмер Беяз
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Унион - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Новости команд
Все
Унион
Штутгарт
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+