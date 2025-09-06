7 сентября на «Волгоград-Арене» состоится матч 9-го тура Первой лиги между «Ротором» и «СКА Хабаровск». Волгоградцы уверенно идут в верхней части таблицы и демонстрируют высокую результативность, тогда как дальневосточная команда никак не может выйти из кризисной серии. Встреча выглядит перспективной для хозяев в плане набора очков и продолжения своей атакующей серии.

«Ротор»

Команда набрала внушительный ход: 14 очков после 8 туров, уверенная победа 6:0 в последнем матче против «Чайки» и в целом 12 забитых голов за 5 последних игр. Особенно стабильно действует нападение, которое отличается уже пять туров подряд. Лидером атаки остаeтся Илья Сафронов с 4 мячами в 8 встречах. При этом и оборона «Ротора» выглядит организованно – всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Домашняя игра – дополнительное преимущество: на «Волгоград-Арене» команда чувствует себя уверенно, в том числе против команд из середины таблицы.

«СКА Хабаровск»

Команда в неудобном положении: ни одной победы в последних пяти матчах, 4 пропущенных гола за 2 тура и отсутствие стабильности. СКА Хабаровск проиграл «Спартаку Кострома» и «Арсеналу Тула» с общим счeтом 2:5, а ничьи против «КАМАЗа» и «Чайки» лишь немного сгладили серию. Атака действует неубедительно – всего 4 гола за 5 туров, и лишь 1 матч завершeн с результативностью выше одного мяча. Основная проблема – оборонительная линия, которая допускает позиционные ошибки и плохо справляется с быстрыми контратаками.

Факты о командах

«Ротор»

Победа 6:0 над «Чайкой» в прошлом туре

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

14 очков после 8 туров, 6-е место

«СКА Хабаровск»

Без побед в 5 последних матчах

Пропускает в 5 турах подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

9 очков, 9-е место

Прогноз на матч «Ротор» – «СКА Хабаровск»

На текущем отрезке «Ротор» демонстрирует игру уровня фаворита: атакует быстро, использует фланги и эффективно реализует моменты. У «СКА Хабаровск» ситуация обратная – нестабильность, слабая оборона и затруднeнное продвижение мяча к чужой штрафной. С учeтом домашнего статуса «Ротора», статистики забитых мячей и серии без побед у соперника, велика вероятность, что хозяева возьмут инициативу и добьются победы.

Рекомендованные ставки: