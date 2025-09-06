Введите ваш ник на сайте
«Ротор» – «СКА Хабаровск»: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.87

06 сентября 2025 9:40
Ротор - СКА-Хабаровск
07 сент. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
7 сентября на «Волгоград-Арене» состоится матч 9-го тура Первой лиги между «Ротором» и «СКА Хабаровск». Волгоградцы уверенно идут в верхней части таблицы и демонстрируют высокую результативность, тогда как дальневосточная команда никак не может выйти из кризисной серии. Встреча выглядит перспективной для хозяев в плане набора очков и продолжения своей атакующей серии.

«Ротор»

Команда набрала внушительный ход: 14 очков после 8 туров, уверенная победа 6:0 в последнем матче против «Чайки» и в целом 12 забитых голов за 5 последних игр. Особенно стабильно действует нападение, которое отличается уже пять туров подряд. Лидером атаки остаeтся Илья Сафронов с 4 мячами в 8 встречах. При этом и оборона «Ротора» выглядит организованно – всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Домашняя игра – дополнительное преимущество: на «Волгоград-Арене» команда чувствует себя уверенно, в том числе против команд из середины таблицы.

«СКА Хабаровск»

Команда в неудобном положении: ни одной победы в последних пяти матчах, 4 пропущенных гола за 2 тура и отсутствие стабильности. СКА Хабаровск проиграл «Спартаку Кострома» и «Арсеналу Тула» с общим счeтом 2:5, а ничьи против «КАМАЗа» и «Чайки» лишь немного сгладили серию. Атака действует неубедительно – всего 4 гола за 5 туров, и лишь 1 матч завершeн с результативностью выше одного мяча. Основная проблема – оборонительная линия, которая допускает позиционные ошибки и плохо справляется с быстрыми контратаками.

Факты о командах

«Ротор»

  • Победа 6:0 над «Чайкой» в прошлом туре
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 14 очков после 8 туров, 6-е место

«СКА Хабаровск»

  • Без побед в 5 последних матчах
  • Пропускает в 5 турах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 9 очков, 9-е место

Личные встречи
27% (4)
33% (5)
40% (6)
15
Забитых мячей
19
1
В среднем за матч
1.27
5:3
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Ротор
1 : 0
07.09.2025
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
23.03.2025
Ротор
Россия. Первая лига, 14 тур
Ротор
1 : 1
13.10.2024
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 21 тур
СКА-Хабаровск
3 : 1
06.11.2021
Ротор
Россия. ФНЛ, 3 тур
Ротор
0 : 0
24.07.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
5 : 3
29.09.2019
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ротор
2 : 2
28.04.2019
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
13.10.2018
Ротор
Россия. ФНЛ, 20 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
23.10.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 2
13.07.2013
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 28 тур
Ротор
1 : 2
16.04.2013
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ,
СКА-Хабаровск
0 : 1
18.02.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.09.2012
Ротор
Россия. Первый дивизион, 38 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
27.10.2010
Ротор
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Ротор
0 : 2
26.06.2010
СКА-Хабаровск
Показать все

Прогноз на матч «Ротор» – «СКА Хабаровск»

На текущем отрезке «Ротор» демонстрирует игру уровня фаворита: атакует быстро, использует фланги и эффективно реализует моменты. У «СКА Хабаровск» ситуация обратная – нестабильность, слабая оборона и затруднeнное продвижение мяча к чужой штрафной. С учeтом домашнего статуса «Ротора», статистики забитых мячей и серии без побед у соперника, велика вероятность, что хозяева возьмут инициативу и добьются победы.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ротора» – коэффициент 1.87
  • Индивидуальный тотал «Ротора» больше 1.5 – коэффициент 2.05

Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Ротор
