«Коринтианс» – «Палмейрас»: прогноз и ставки на матч 1 сентября с коэффициентом 1.65

31 августа 2025 9:28
Коринтианс - Палмейрас
01 сент. 2025, понедельник 00:30 | Бразилия. Серия А, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Палмейраса» с форой (0)
Сделать ставку

В центральном матче 22-го тура чемпионата Бразилии «Коринтианс» примет на домашней арене одного из лидеров сезона – «Палмейрас». Хозяева пытаются закрепиться в середине таблицы, тогда как гости ведут борьбу за чемпионство. И хотя у «Коринтианса» хорошая история в личных встречах, текущая форма команд говорит о другом.

«Коринтианс»

Команда идeт 11-й после 21 тура, набрав 25 очков. В последнем матче «Коринтианс» обыграл «Васко да Гама» (3:2), продлив результативную серию в Серии A до восьми матчей. Однако с обороной остаются серьeзные проблемы: 6 пропущенных мячей за 5 игр, при этом в каждом из последних пяти туров команда пропускала. Особенно тревожит форма дома – клуб не выигрывает в 5 подряд домашних встречах чемпионата. Несмотря на это, атака демонстрирует стабильность – Юри Алберто уже с 13 мячами и является ключевой фигурой впереди.

«Палмейрас»

«Палмейрас» идeт на втором месте с 42 очками и выглядит уверенно. Команда выиграла три последних матча в Серии A и забила 10 голов за 5 туров. Особенно впечатляет защита – всего один пропущенный мяч за эти же пять игр, а в четырeх из них команда сохраняла ворота в неприкосновенности. В последнем матче чемпионата был уверенный разгром «Спорт Ресифи» – 3:0. Хосе Лопес продолжает лидировать в атаке с 17 мячами в сезоне. Команда также не проигрывает уже в пяти матчах подряд.

Факты о командах

«Коринтианс»

  • Не выигрывает в 5 последних домашних матчах в Серии A
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В 5 последних матчах забито 8 голов
  • В 5 последних матчах пропущено 6 голов

«Палмейрас»

  • Побеждает в 3 последних матчах Серии A
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • В 5 последних матчах забито 10 голов
  • В 5 последних матчах пропущен только 1 мяч

Личные встречи
26% (6)
26% (6)
48% (11)
20
Забитых мячей
32
0.87
В среднем за матч
1.39
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
2 : 0
13.04.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коринтианс
2 : 0
05.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 13 тур
Палмейрас
2 : 0
02.07.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коринтианс
0 : 0
03.09.2023
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
2 : 1
30.04.2023
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коринтианс
0 : 1
14.08.2022
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
3 : 0
24.04.2022
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коринтианс
2 : 1
26.09.2021
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
1 : 1
13.06.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 28 тур
Палмейрас
4 : 0
19.01.2021
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коринтианс
0 : 2
11.09.2020
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
1 : 1
10.11.2019
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 1
05.08.2019
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
1 : 0
09.09.2018
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
1 : 0
13.05.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коринтианс
3 : 2
05.11.2017
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 13 тур
Палмейрас
0 : 2
13.07.2017
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
0 : 2
17.09.2016
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
1 : 0
12.06.2016
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 23 тур
Палмейрас
3 : 3
06.09.2015
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 4 тур
Коринтианс
0 : 2
31.05.2015
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 31 тур
Палмейрас
1 : 1
25.10.2014
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коринтианс
2 : 0
27.07.2014
Палмейрас
Показать все

Прогноз на матч

Соперничество принципиальное, но текущая форма говорит в пользу «Палмейраса». Команда демонстрирует баланс между атакой и обороной, тогда как «Коринтианс» много зависит от игры Юри Алберто и регулярно допускает ошибки в защите. Да, хозяева забивают, но они нестабильны дома и почти всегда пропускают. «Палмейрас» же набрал идеальный ритм и способен воспользоваться слабостями обороны соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Палмейраса» с форой (0) – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Палмейраса» больше 1 – коэффициент 1.78

1.65
Победа «Палмейраса» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Палмейрас Коринтианс
Рекомендуем
18+
18+
