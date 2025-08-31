В центральном матче 22-го тура чемпионата Бразилии «Коринтианс» примет на домашней арене одного из лидеров сезона – «Палмейрас». Хозяева пытаются закрепиться в середине таблицы, тогда как гости ведут борьбу за чемпионство. И хотя у «Коринтианса» хорошая история в личных встречах, текущая форма команд говорит о другом.

«Коринтианс»

Команда идeт 11-й после 21 тура, набрав 25 очков. В последнем матче «Коринтианс» обыграл «Васко да Гама» (3:2), продлив результативную серию в Серии A до восьми матчей. Однако с обороной остаются серьeзные проблемы: 6 пропущенных мячей за 5 игр, при этом в каждом из последних пяти туров команда пропускала. Особенно тревожит форма дома – клуб не выигрывает в 5 подряд домашних встречах чемпионата. Несмотря на это, атака демонстрирует стабильность – Юри Алберто уже с 13 мячами и является ключевой фигурой впереди.

«Палмейрас»

«Палмейрас» идeт на втором месте с 42 очками и выглядит уверенно. Команда выиграла три последних матча в Серии A и забила 10 голов за 5 туров. Особенно впечатляет защита – всего один пропущенный мяч за эти же пять игр, а в четырeх из них команда сохраняла ворота в неприкосновенности. В последнем матче чемпионата был уверенный разгром «Спорт Ресифи» – 3:0. Хосе Лопес продолжает лидировать в атаке с 17 мячами в сезоне. Команда также не проигрывает уже в пяти матчах подряд.

Факты о командах

«Коринтианс»

Не выигрывает в 5 последних домашних матчах в Серии A

Забивает в 8 матчах подряд

В 5 последних матчах забито 8 голов

В 5 последних матчах пропущено 6 голов

«Палмейрас»

Побеждает в 3 последних матчах Серии A

Не пропускает в 4 последних матчах

В 5 последних матчах забито 10 голов

В 5 последних матчах пропущен только 1 мяч

Прогноз на матч

Соперничество принципиальное, но текущая форма говорит в пользу «Палмейраса». Команда демонстрирует баланс между атакой и обороной, тогда как «Коринтианс» много зависит от игры Юри Алберто и регулярно допускает ошибки в защите. Да, хозяева забивают, но они нестабильны дома и почти всегда пропускают. «Палмейрас» же набрал идеальный ритм и способен воспользоваться слабостями обороны соперника.

Рекомендованные ставки