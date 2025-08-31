В центральном матче 22-го тура чемпионата Бразилии «Коринтианс» примет на домашней арене одного из лидеров сезона – «Палмейрас». Хозяева пытаются закрепиться в середине таблицы, тогда как гости ведут борьбу за чемпионство. И хотя у «Коринтианса» хорошая история в личных встречах, текущая форма команд говорит о другом.
«Коринтианс»
Команда идeт 11-й после 21 тура, набрав 25 очков. В последнем матче «Коринтианс» обыграл «Васко да Гама» (3:2), продлив результативную серию в Серии A до восьми матчей. Однако с обороной остаются серьeзные проблемы: 6 пропущенных мячей за 5 игр, при этом в каждом из последних пяти туров команда пропускала. Особенно тревожит форма дома – клуб не выигрывает в 5 подряд домашних встречах чемпионата. Несмотря на это, атака демонстрирует стабильность – Юри Алберто уже с 13 мячами и является ключевой фигурой впереди.
«Палмейрас»
«Палмейрас» идeт на втором месте с 42 очками и выглядит уверенно. Команда выиграла три последних матча в Серии A и забила 10 голов за 5 туров. Особенно впечатляет защита – всего один пропущенный мяч за эти же пять игр, а в четырeх из них команда сохраняла ворота в неприкосновенности. В последнем матче чемпионата был уверенный разгром «Спорт Ресифи» – 3:0. Хосе Лопес продолжает лидировать в атаке с 17 мячами в сезоне. Команда также не проигрывает уже в пяти матчах подряд.
Факты о командах
«Коринтианс»
- Не выигрывает в 5 последних домашних матчах в Серии A
- Забивает в 8 матчах подряд
- В 5 последних матчах забито 8 голов
- В 5 последних матчах пропущено 6 голов
«Палмейрас»
- Побеждает в 3 последних матчах Серии A
- Не пропускает в 4 последних матчах
- В 5 последних матчах забито 10 голов
- В 5 последних матчах пропущен только 1 мяч
Прогноз на матч
Соперничество принципиальное, но текущая форма говорит в пользу «Палмейраса». Команда демонстрирует баланс между атакой и обороной, тогда как «Коринтианс» много зависит от игры Юри Алберто и регулярно допускает ошибки в защите. Да, хозяева забивают, но они нестабильны дома и почти всегда пропускают. «Палмейрас» же набрал идеальный ритм и способен воспользоваться слабостями обороны соперника.
Рекомендованные ставки
- Победа «Палмейраса» с форой (0) – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал «Палмейраса» больше 1 – коэффициент 1.78