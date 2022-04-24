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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Коринтианс
Палмейрас - Коринтианс: обзор матча 24 апреля 2022
Палмейрас
24.04.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
3 : 0
Завершен
Коринтианс
14'
Г. Гомес
19'
Рони
71'
Дуду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Коринтианс
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Р. Вейга
88'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Рони
86'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Верон
86'
Замена
Майке
️️️️
Дуду
86'
79'
Желтая карточка
Л. Питон
Замена
Б. Кушчевич
️️️️
М. Серкейра
78'
74'
Замена
В. Кантильо
️️️️
Д. Кейрос
ГОЛ! 3:0!
Дуду
71'
62'
Замена
Жо
️️️️
А. Мораес
62'
Замена
Виллиан
️️️️
Р. Гедес
62'
Замена
Адсон
️️️️
Г. Мантуан
Желтая карточка
Г. Гомес
50'
46'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Майкон
27'
Желтая карточка
Майкон
ГОЛ! 2:0!
Рони
Пас отдал
Р. Вейга
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гомес
Пас отдал
Р. Вейга
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
27
Габриэль Верон
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Майкон
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
16
Жаилсон
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
20
Жулиано
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
19
Густаво Силва
ПВ
28
Адсон
ЦФ
21
Жо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
8
Данило
93
Зе Рафаэль
33
Рони
23
Вейга
92
Дуду
27
Верон
3-2-3-1-1
1
Кассио
2
Рамуш
4
Виктор
34
Густаво
31
Мантуан
6
Питон
37
Ду Кейрос
8
Майкон
18
Паулиньо
10
Гедес
18
Мораес
33
Рони
9
Наварро
9
Наварро
33
Рони
26
Серкейра
13
Кушчевич
13
Кушчевич
26
Серкейра
92
Дуду
12
Майке
12
Майке
92
Дуду
23
Вейга
20
Атуэста
20
Атуэста
23
Вейга
27
Верон
21
Уэсли
21
Уэсли
27
Верон
10
Гедес
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Гедес
37
Ду Кейрос
30
Кантильо
30
Кантильо
37
Ду Кейрос
8
Майкон
7
Аугусто
7
Аугусто
8
Майкон
31
Мантуан
28
Адсон
28
Адсон
31
Мантуан
18
Мораес
21
Жо
21
Жо
18
Мораес
Остались в запасе
Палмейрас
Коринтианс
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Giovani
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабио Сантос
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
70
Рони
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Густаво Силва
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Палмейрас - Коринтианс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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