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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Коринтианс
Палмейрас - Коринтианс: обзор матча 02 июля 2024
Палмейрас
02.07.2024, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Коринтианс
53'
Р. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Коринтианс
90'
+3
Желтая карточка
Г. Энрике
Замена
Гарсия
️️️️
Фабиньо
87'
Замена
Вандерлан
️️️️
Г. Менино
80'
78'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Л. Мана
78'
Замена
М. Биду
️️️️
У. Фариас
72'
Замена
П. Рауль
️️️️
Уэсли
Желтая карточка
Г. Менино
70'
67'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Раниэле
67'
Замена
П. Энрике
️️️️
Г. Силва
Красная карточка
Р. Вейга
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
53'
Замена
Д. Джон
️️️️
З. Рафаэль
44'
Желтая карточка
З. Рафаэль
43'
Желтая карточка
Фабиньо
37'
33'
Желтая карточка
Раниэле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
(К)
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
25
Кака
ЦЗ
13
Густаво Энрике
(К)
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
14
Раниэле
ОП
19
Густаво Силва
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Палмейрас
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
14
Джон Джон
АП
Коринтианс
21
Матеус Биду
ЛЗ
16
Каэтано
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
77
Игор Коронадо
АП
9
Биро
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Вевертон
22
Пикерес
5
Навес
14
Роша
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
25
Менино
23
Вейга
41
Эстевао
42
Лопес
4-1-1-2
33
Донелли
33
Мана
13
Энрике
46
Фариас
25
Кака
14
Раниэле
19
Силва
9
Алберто
20
Уэсли
25
Менино
12
Вандерлан
12
Вандерлан
25
Менино
5
Фабиньо
2
Гарсия
2
Гарсия
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
14
Джон Джон
14
Джон Джон
93
Зе Рафаэль
46
Фариас
21
Биду
21
Биду
46
Фариас
33
Мана
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
33
Мана
14
Раниэле
77
Коронадо
77
Коронадо
14
Раниэле
20
Уэсли
18
Рауль
18
Рауль
20
Уэсли
19
Силва
7
Энрике
7
Энрике
19
Силва
Остались в запасе
Палмейрас
Коринтианс
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
16
Каэтано
ЦЗ
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
Остались в запасе
16
Каэтано
ЦЗ
37
Райан
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Палмейрас - Коринтианс
3
1
2
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
18
10
Офсайды
2
0
Количество передач
295
310
Сейвы
4
8
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
12
5
xG (ожидаемые голы)
0.99
0.52
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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