Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Коринтианс
Палмейрас - Коринтианс: обзор матча 19 января 2021
Палмейрас
19.01.2021, вторник, 01:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
4 : 0
Завершен
Коринтианс
34'
Р. Вейга
45'
Л. Адриано
48'
Р. Вейга
66'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Коринтианс
Замена
E. Santos
️️️️
Луан
82'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
М. Винья
82'
77'
Красная карточка
Габриэль
75'
Желтая карточка
Жил
72'
Желтая карточка
Хавьер
71'
Замена
Хавьер
️️️️
Г. Силва
71'
Замена
Эвералдо
️️️️
Х. Касарес
Замена
Б. Лопес
️️️️
Виллиан
69'
Замена
Рони
️️️️
Л. Адриано
69'
ГОЛ! 4:0!
Л. Адриано
66'
64'
Желтая карточка
Г. Силва
Желтая карточка
Данило
60'
ГОЛ! 3:0!
Р. Вейга
Пас отдал
Л. Адриано
48'
46'
Замена
Л. Натель
️️️️
М. Витал
46'
Замена
Рамиро
️️️️
В. Кантильо
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Виллиан
45'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
Пас отдал
Виллиан
34'
Желтая карточка
М. Винья
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
8
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Палмейрас
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
33
Рони
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
10
Густаво Скарпа
АП
77
Брено Лопес
ПВ
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
13
Renan
ЦФ
20
Emerson Santos
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
4-1-2-1-2
1
Вевертон
6
Винья
13
Луан
13
Кушчевич
12
Майке
8
Данило
25
Менино
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
11
Виллиан
4
Адриано
4-4-1-1
1
Кассио
4
Жил
21
Жемерсон
23
Фагнер
6
Сантос
30
Кантильо
10
Витал
6
Габриэль
26
Касарес
19
Силва
21
Жо
11
Виллиан
77
Лопес
77
Лопес
11
Виллиан
13
Луан
20
20
13
Луан
6
Винья
10
Скарпа
10
Скарпа
6
Винья
4
Адриано
33
Рони
33
Рони
4
Адриано
19
Силва
39
Хавьер
39
Хавьер
19
Силва
10
Витал
19
Натель
19
Натель
10
Витал
26
Касарес
37
Эвералдо
37
Эвералдо
26
Касарес
30
Кантильо
17
Рамиро
17
Рамиро
30
Кантильо
Остались в запасе
Палмейрас
Коринтианс
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
30
Фелипе Мело
ОП
13
Renan
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
34
Рауль Густаво
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
7
Луан
АП
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
42
Jailson
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
30
Фелипе Мело
ОП
13
Renan
ЦФ
12
Pedro Acacio
ЦФ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
Остались в запасе
34
Рауль Густаво
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
7
Луан
АП
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Палмейрас - Коринтианс
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Новости команд
Все
Палмейрас
Коринтианс
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Ремо» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сантоса» и «Палмейраса» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Экс-футболисты ЦСКА, «Спартака», «Локомотива» и «Крыльев» вышли в финал Кубка Либертадорес
23 октября
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
«Коринтианс» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 28-го тура Серии А 2026
19 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+