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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Палмейрас
Коринтианс - Палмейрас: обзор матча 05 ноября 2024
Коринтианс
05.11.2024, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Палмейрас
41'
Р. Гарро
56'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Палмейрас
90'
+1
Желтая карточка
М. Роша
81'
Желтая карточка
Г. Менино
Замена
М. Биду
️️️️
У. Фариас
75'
Замена
А. Ромеро
️️️️
Ю. Алберто
75'
69'
Замена
Маурисио
️️️️
А. Морено
67'
Желтая карточка
А. Морено
63'
Замена
Рони
️️️️
Х. Мануэль Лопес
Замена
Б. Бидон
️️️️
М. Депай
63'
Желтая карточка
Матеузиньо
60'
58'
Замена
Вандерлан
️️️️
К. Паулиста
Замена
А. Каррильо
️️️️
А. Сантана
58'
58'
Замена
Дуду
️️️️
Ф. Андерсон
ГОЛ! 2:0!
Ю. Алберто
Пас отдал
Р. Гарро
56'
Замена
Раниэле
️️️️
А. Рамальо
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарро
Пас отдал
Матеузиньо
41'
Желтая карточка
У. Фариас
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К)
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
8
Родриго Гарро
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
14
Раниэле
ОП
35
Шарлес
ЦП
7
Брено Бидон
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
19
Rômulo
ЦП
18
Маурисио
АП
3-3-1-1-2
1
Соуза
5
Рамальо
13
Энрике
4
Торрес
46
Фариас
70
Мартинес
2
Матеузиньо
80
Сантана
8
Гарро
10
Депай
9
Алберто
4-2-2-2
1
Вевертон
14
Роша
22
Рейс
15
Гомес
38
Паулиста
6
Морено
5
Риос
23
Вейга
7
Андерсон
42
Лопес
41
Эстевао
46
Фариас
21
Биду
21
Биду
46
Фариас
5
Рамальо
14
Раниэле
14
Раниэле
5
Рамальо
10
Депай
7
Бидон
7
Бидон
10
Депай
9
Алберто
11
Ромеро
11
Ромеро
9
Алберто
80
Сантана
19
Каррильо
19
Каррильо
80
Сантана
38
Паулиста
12
Вандерлан
12
Вандерлан
38
Паулиста
6
Морено
18
Маурисио
18
Маурисио
6
Морено
7
Андерсон
92
Дуду
92
Дуду
7
Андерсон
42
Лопес
33
Рони
33
Рони
42
Лопес
Остались в запасе
Коринтианс
Палмейрас
33
Матеус Донелли
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
14
Марсело Ломба
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
19
Rômulo
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
23
Фагнер
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
11
Таллес Магно
ЛВ
7
Педро Энрике
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
19
Rômulo
ЦП
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Коринтианс - Палмейрас
2
3
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
18
13
Офсайды
1
4
Количество передач
332
449
Сейвы
4
2
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.21
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Нео Кимика Арена
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