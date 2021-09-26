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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Палмейрас
Коринтианс - Палмейрас: обзор матча 26 сентября 2021
Коринтианс
26.09.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Палмейрас
20'
Р. Гедес
84'
Р. Гедес
45+2'
Г. Менино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Палмейрас
Замена
Хавьер
️️️️
Жулиано
89'
87'
Замена
Жорже
️️️️
R.
ГОЛ! 2:1!
Р. Гедес
Пас отдал
Витиньо
84'
Замена
Витиньо
️️️️
Фагнер
79'
Замена
Жо
️️️️
Виллиан
79'
Замена
Г. Силва
️️️️
Г. Перейра
72'
68'
Замена
Г. Верон
️️️️
Уэсли
60'
Замена
Дейверсон
️️️️
Л. Адриано
60'
Замена
Виллиан
️️️️
Дуду
46'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
П. де Паула
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Г. Менино
Желтая карточка
Фагнер
34'
32'
Желтая карточка
П. де Паула
ГОЛ! 1:0!
Р. Гедес
Пас отдал
Жулиано
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Роджер Гедес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ЦП
20
Жулиано
АП
1
Кассио
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
30
Виктор Кантильо
ЦФ
4
Жил
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
13
Луан
ЦФ
13
Renan
ЦФ
8
Данило
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
7
Луан
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Палмейрас
35
Матеус Фернандес
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
93
Зе Рафаэль
ЦФ
33
Рони
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
6
Жорже
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
3-2-2-4
6
Сантос
4
Виктор
23
Фагнер
10
Гедес
7
Аугусто
10
Виллиан
20
Жулиано
1
Кассио
4
Жил
30
Кантильо
11
Перейра
1-1-5
1
Вевертон
15
Гомес
25
Менино
12
де Паула
4
Адриано
92
Дуду
10
Скарпа
21
Уэсли
20
Жулиано
39
Хавьер
39
Хавьер
20
Жулиано
23
Фагнер
43
Витиньо
43
Витиньо
23
Фагнер
11
Перейра
19
Силва
19
Силва
11
Перейра
10
Виллиан
21
Жо
21
Жо
10
Виллиан
92
Дуду
11
Виллиан
11
Виллиан
92
Дуду
4
Адриано
16
Дейверсон
16
Дейверсон
4
Адриано
21
Уэсли
27
Верон
27
Верон
21
Уэсли
12
де Паула
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
12
де Паула
13
6
Жорже
6
Жорже
13
Остались в запасе
Коринтианс
Палмейрас
33
Матеус Донелли
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
7
Луан
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Фелипе Мело
ЦФ
33
Рони
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
7
Луан
ЦФ
Остались в запасе
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Фелипе Мело
ЦФ
33
Рони
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
14
Маркос Роша
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Коринтианс - Палмейрас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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